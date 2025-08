(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 L’Auditorium Parco della Musica non può essere profanato dall’industria

bellica. Il Sindaco Gualtieri e l’Assessore Smeriglio promuovano la revoca

delle autorizzazioni. Roma Capitale, anche della pace e del rispetto della

Costituzione, appoggi eventi all’insegna del disarmo.

La notizia che l’11 settembre si riuniranno a Roma i CEO delle principali

fabbriche di armi, insieme ad una rappresentanza del Governo Meloni, non è

una bella notizia e sorprende come sia stato possibile concedere uno spazio

pubblico come l’Auditorium intitolato al Maestro Ennio Morricone. E’

inaccettabile l’idea che l’Auditorium Parco della Musica, in un’epoca

caratterizzata da terribili conflitti armati e genocidi come quello in

corso in Palestina, possa essere profanato da esponenti dell’industria

bellica decisi a porre in essere una specie di celebrazione della “cultura”

della guerra. Roma Capitale, Roma città di pace, non può essere trasformata

in una vetrina utile al riarmo ed alla diffusione della cultura bellicista.

La Fondazione Musica per Roma non può permettere che l’Auditorium Parco

della Musica, uno dei principali poli culturali d’Europa, un esempio di

come un’opera architettonica possa assumere un fortissimo valore sociale e

simbolico, si trasformi in passerella per i fabbricanti d’armi applauditi

dai nazionalisti di casa nostra. Per questo chiediamo al Sindaco Gualtieri

e all’Assessore Smeriglio di promuovere con forza la revoca delle

autorizzazioni e di avviare una stagione di eventi all’insegna della pace e

del disarmo. Lo diciamo dal Municipio X, un Municipio di Roma Capitale che

si è espresso più volte contro la cultura della guerra. Ad esempio abbiamo

approvato documenti contro il programma “Rearm Europe”, chiedendo di

destinare quelle risorse a scuola pubblica, sanità pubblica, lavoro,

trasporti e welfare. Diverse sono state nel tempo le iniziative che hanno

contraddistinto il nostro territorio sul tema della pace: dalla

piantumazione di un “ulivo per la pace”, all’esposizione della bandiera

della pace dal Palazzo del Governatorato, all’adesione alla campagna

R1PUD1A, la comunità contro la guerra promossa da Emergency che ha come

obiettivo la piena attuazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione,

fino all’esposizione della bandiera della Palestina. In Europa serve

l’impegno per la pace, per i diritti, per il rafforzamento di quei principi

di solidarietà che sono l’unico architrave su cui può reggersi una società

più giusta. L’unico modo per sconfiggere i rigurgiti nazionalisti che

stanno infettando il mondo è promuovere la cooperazione fra i popoli e non

certo celebrare i fabbricanti d’armi. Per questo chiediamo con forza al

Sindaco Gualtieri e all’Assessore Smeriglio di dare un segnale forte,

chiaro e netto, restituendo all’Auditorium Parco della Musica

quell’identità culturale e simbolica che i nazionalisti di casa nostra e

l’industria bellica rischiano di infangare.

Marco Possanzini, Consigliere Alleanza Verdi Sinistra – Municipio Roma X