CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 6 Agosto 2025

AL NORD

Al mattino molte nubi al settentrione con locali piogge sul Triveneto e

asciutto altrove, maggiori schiarite sulla Liguria. Al pomeriggio aumento

dell’instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e

Appennini, nuvolosità e schiarite altrove. In serata e nottata tempo in

miglioramento ma ancora molte nubi, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al

pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati o con il

transito di qualche velatura. In serata e nottata si rinnovano condizioni

di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio

nuvolosità in sviluppo nelle zone interne delle regioni ioniche ma senza

fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano

condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in

lieve calo al Sud e sulla Sicilia, massime in generale aumento salvo una

lieve flessione al Nord.

