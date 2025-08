(ARC) Cultura: Anzil, da settembre bando per digitalizzare le biblioteche

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

Trieste, 5 ago – “La Regione ha deciso di investire risorse

significative per favorire la conoscenza, la valorizzazione e

l’accessibilit? del patrimonio bibliotecario regionale attraverso

la sua digitalizzazione e l’inventariazione sistematica:

strumenti straordinari e oggi irrinunciabili per rendere fruibili

i contenuti culturali e garantire la loro conservazione nel

tempo. A settembre si aprir? quindi un bando, sostenuto con uno

stanziamento di 400mila euro, specificamente rivolto alle

biblioteche del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario

Anzil dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale del

Bando rivolto alle biblioteche civiche e universitarie con sede

in regione e alle biblioteche statali che gestiscono il servizio

di biblioteca civica in convenzione con un Comune.

“Si tratta di un intervento mirato che risponde concretamente a

una precisa esigenza del mondo bibliotecario – ha aggiunto Anzil

-, garantendo il sostegno dell’Amministrazione regionale a

progetti di riordino e valorizzazione che incideranno

positivamente sulla qualit? dei servizi culturali offerti ai

cittadini”.

I progetti per i quali viene avanzata richiesta di contributo non

devono essere ancora stati avviati al momento della presentazione

della domanda e devono prevedere una spesa minima ammissibile di

almeno 3mila euro.

Il contributo ? pari al 90% della spesa ammissibile, entro il

limite massimo di 100mila euro per progetto ed ? concesso

attraverso una procedura a sportello; quindi, secondo l’ordine

cronologico di arrivo delle istanze ammissibili. Le domande

potranno essere presentate attraverso posta elettronica

del 1? settembre 2025 alle 16 del 30 settembre dello stesso anno.

