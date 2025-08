(ARC) Eventi: Bini, Saperi&Sapori valorizza territorio e tradizioni Fvg

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

Dal 2 al 6 ottobre la seconda edizione della rassegna ospitata

nel padiglione 8 di Udine Esposizioni

Udine, 4 ago – “Una manifestazione che mette in mostra il

meglio del Friuli Venezia Giulia, grazie a un lavoro corale tra

istituzioni, enti fieristici, associazioni di categoria e imprese

del territorio. La seconda edizione di Saperi&Sapori rappresenta

un’occasione per raccontare la qualit?, l’identit? e il saper

fare della nostra regione, in un contesto rinnovato e strategico

come la fiera Casa Moderna”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attivit? produttive

Sergio Emidio Bini, annunciando il rinnovato sostegno della

Regione Friuli Venezia Giulia alla nuova edizione della rassegna

Saperi&Sapori, in programma dal 2 al 6 ottobre al padiglione 8 di

Udine Esposizioni.

Ispirata al concetto di “saper fare”, Saperi&Sapori ? una

manifestazione innovativa, nata lo scorso anno grazie alla

collaborazione tra Regione, Udine Esposizioni,

Confartigianato-Imprese Udine, Cna Fvg, Cata Artigianato Fvg,

Camera di commercio di Pordenone-Udine, PromoTurismoFVG e

Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg. Il format unisce il “buono

da assaporare” al “bello da vedere”, con protagonisti assoluti

artigiani ed eccellenze enogastronomiche regionali.

Il percorso, che celebra le produzioni locali con una proposta

integrata e attrattiva, rafforza il legame tra food, artigianato

e qualit? dell’abitare, delineando un’offerta espositiva che

interpreta in chiave contemporanea le vocazioni produttive del

territorio. “L’elemento centrale di questa rassegna – spiega Bini

– ? la capacit? del sistema Friuli Venezia Giulia di fare

squadra: il mondo dell’artigianato e quello dell’agroalimentare

hanno lavorato fianco a fianco per costruire un’iniziativa capace

di dare visibilit? alle nostre filiere e attrarre visitatori.

Diventa quindi un’occasione di incontro e condivisione del ‘saper

fare’ che il Friuli Venezia Giulia esprime ai massimi livelli.

Dopo l’ottimo esordio dello scorso anno – conclude Bini – ci

auguriamo che anche questa seconda edizione possa confermare il

successo e consolidare la manifestazione come appuntamento

annuale di riferimento”

