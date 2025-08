Comunicato stampa FISE n° 2 del 3 agosto 2025 – Sport Equestri – Horseball: a Le Mans l’Italia Under 21 è Campione d’Europa

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Horseball: a Le Mans l’Italia Under 21 è Campione d’Europa (

La nazionale italiana Under 21 di Horseball è Campione d’Europa. Il team guidato dal Team Leader Alessio Cilli e del Coach Fausto Sforza, composto

da Alessandro Baroni su Brancaio, Tommaso Beccaria su Sfarzosa, Tommaso Carletti su Atorrante, Elia Colombo su Nerva, Alessandro Viviani su Whoknows e

Gabriele Viviani su Evil Angel ha superato la Francia per 7 canestri a 5. Finale per l’oro e l’argento combattutissima e giocata con i cugini

d’oltralpe che hanno avuto la peggio su un’Italia determinata e convinta di vincere fin dal primo minuto…

