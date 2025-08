(ARC) Lavoro: Rosolen, Carta di Lorenzo riferimento per comunit educante

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Trieste, 1 ago – L’assessore regionale al lavoro, formazione,

istruzione, ricerca, universit? e famiglia, Alessia Rosolen, ha

presentato alla Giunta regionale l’aggiornamento 2025-2027 del

Programma delle iniziative per il consolidamento e il

miglioramento delle attivit? per la sicurezza sul lavoro. Il

documento, approvato in via definitiva dal Comitato di pilotaggio

del Protocollo quadro di collaborazione nella seduta del 30

giugno, rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione

della cultura della sicurezza e della legalit? nei luoghi di

lavoro.

“L’aggiornamento, frutto di un lavoro condiviso tra enti

istituzionali, organizzazioni sindacali e datoriali, enti di

formazione e mondo scolastico, si articola in una serie di linee

tematiche, con particolare attenzione alla prevenzione degli

infortuni, alla formazione dei lavoratori e alla

sensibilizzazione delle nuove generazioni” ha spiegato Rosolen.

“Tra i pilastri del nuovo programma figura la “Carta di Lorenzo”,

documento simbolico e operativo sottoscritto nel gennaio 2023 che

ha assunto un ruolo guida nella definizione delle responsabilit?

condivise tra scuola e mondo produttivo” ha evidenziato Rosolen.

La Carta, adottata a livello nazionale anche dalle Commissioni X

e XI della Conferenza delle Regioni e sottoscritta dai Ministri

dell’Istruzione e del Lavoro, nonch? da Confindustria, richiama

ogni componente della comunit? educante – docenti, dirigenti,

formatori, imprese – al proprio ruolo nella tutela dei giovani

nei contesti formativi e lavorativi.

“La Carta di Lorenzo – ha dichiarato ancora l’assessore – ? oggi

il riferimento imprescindibile per tutti i soggetti coinvolti nel

raccordo tra istruzione e lavoro. Non ? solo un simbolo: ? una

guida operativa per costruire una vera cultura del lavoro sicuro,

responsabile e condiviso. Ogni giovane che entra in un contesto

produttivo deve poter contare su una rete adulta che lo protegga,

lo formi e lo accompagni”.

Il Programma prevede anche la prosecuzione del progetto “A scuola

in sicurezza” e il sostegno a nuove iniziative rivolte a studenti

e centri di aggregazione giovanile; nuovi percorsi formativi per

persone in carico ai servizi sociali e il potenziamento di quelli