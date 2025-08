Uispress n. 30 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 1 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

Uispress n. 30 – venerdì 1 agosto 2025 Anno XLIII

Buona estate ai nostri lettori. Torneremo insieme il 5 settembre

Sport sociale e per tutti: l’Uisp presenta la nuova stagione sportiva. Ecco gli appuntamenti di settembre

Non esistono più le mezze stagioni, i periodi di transizione sono sempre più brevi e la nuova stagione sportiva è ad un passo. I Comitati e i Settori di Attività Uisp sono al lavoro per organizzare iniziative, attività, campagne. “Salto Triplo” anche per questo, per l’ambizione con la quale dirigenti e volontari Uisp in tutta Italia stanno preparando tutto per partire alla grande, con la nuova stagione sportiva. E con l’augurio che ci sia anche la possibilità di qualche giorno di meritato riposo in agosto.

In questi giorni si parte con la campagna di tesseramento Uisp 2025-2026 che si aprirà ufficialmente il 1 settembre: l’Uisp ha superato il milione di iscritti nella stagione sportiva che sta per concludersi e punta a fare sempre di più nella prossima. Ecco il video con il quale l’Uisp lancia la campagna 2025-2026, che è stato realizzato da Francesca Spanò, dell’Ufficio stampa e comunicazione Uisp nazionale e questo è l’articolo di apertura del nuovo Vademecum Uisp, scritto da Tiziano Pesce, presidente nazionale UispLeggi l’articolo

Trasparenza e supporto al territorio: aumenta l’impegno Uisp per la sostenibilità. Di Enrica Francini

Anticipiamo la presentazione del Dipartimento sostenibilità e risorse Uisp, che pubblicheremo sul nuovo Vademecum Uisp.

L’Uisp è una grande organizzazione di sport sociale, fortemente radicata nel territorio, che ha l’obiettivo di estendere a tutti e a tutte il diritto alla pratica sportiva. L’Uisp tiene in forte considerazione i 17 Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile 2030 e si adopera per predisporre attività che permettano una loro coerente concretizzazione.

La gestione amministrativa di un’organizzazione complessa come l’Uisp, a tutti i livelli, non è solo mezzo di conduzione e di controllo dell’andamento economico-finanziario, ma anche uno strumento per programmare, rappresentare, verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Le riforme legislative in atto, del terzo settore e del sistema sportivo, fanno diventare ancor più centrale l’impegno sul versante delle consulenze, un servizio inteso a tutelare e assistere l’intero corpo associativo, che sta affrontando questo periodo di profondi cambiamentiLeggi l’articolo

Un nuovo ecosistema digitale per la Uisp: più connessa, libera, democratica. Di Enrico Balestra

Anticipiamo la presentazione del Dipartimento attività e transizione digitale Uisp, che pubblicheremo sul nuovo Vademecum Uisp.

L’innovazione digitale non è solo una questione tecnica. È anche una scelta politica, etica e culturale. Oggi, più che mai, in un mondo segnato da guerre, sorveglianza e nuove forme di controllo, crediamo le nuove infrastrutture digitali – se orientate al bene comune – possano e debbano essere uno strumento di libertà e di democrazia.

Immaginiamo una piattaforma Uisp unificata, dove ogni socio possa gestire in autonomia la propria iscrizione, partecipare alla vita associativa, scoprire attività e opportunità vicino a sé, ricevere aggiornamenti mirati. Una rete Uisp open source che non impone, ma suggerisce, collega e guida. Che non si sostituisce alle persone, ma ne accresce forza, strumenti e valore.

Le innovazioni tecnologiche, a determinate condizioni, possono essere strumenti di liberazione e di progresso. E proprio su questo nuovo terreno di gioco, l’Uisp ha ancora molte cose da dire (e -altrettante- da fare!)Leggi l’articolo

Formazione e sviluppo, un collegamento sempre più stretto per la Uisp del futuro. Di Loredana Barra

Anticipiamo la presentazione del Dipartimento formazione e sviluppo Uisp, che vedrete nel Vademecum Uisp 2025-26

Il Dipartimento Formazione e Sviluppo opera nel rispetto dei riconoscimenti istituzionali Uisp e in coerenza con le normative vigente. L’Uisp, per il raggiungimento dei propri scopi e finalità sociali, organizza, gestisce e riconosce la formazione e l’aggiornamento di tutte le figure che ruotano attorno al proprio movimento sportivo, secondo quanto indicato dal Regolamento della Formazione Uisp e secondo i percorsi formativi previsti dai Regolamenti Tecnici Nazionali (RTN) dei Settori di Attività (SdA).

Il Dipartimento Formazione e Sviluppo promuove, coordina, monitora e qualifica la formazione di figure che siano capaci di diventare promotori di cambiamento sociale e di innovazione educativa e culturale; oltre la formazione tecnica infatti le figure della Uisp devono essere in grado di agire lo sport come strumento di coesione sociale, inclusione, salute, cittadinanza attiva e sostenibilità, in contesti non agonistici e ad alta complessità socio-culturaleLeggi l’articolo

Tutele e pari diritti per le atlete: l’Uisp chiede al Governo l’urgente costituzione di un Tavolo. Parla M. Claysset

Nei giorni scorsi è stato accolto l’ordine del giorno, firmato da alcuni senatori e senatrici, che richiede al Governo l’impegno a garantire i diritti delle donne nello sport e, in particolare, a tutelare la maternità delle atlete.

Prima firmataria del documento è stata Cecilia D’elia, senatrice Pd: “L’ordine del giorno – spiega la senatrice – prende le mosse da quanto recentemente accaduto alla giocatrice Asia Cogliandro, atleta della serie A1 di volley femminile, licenziata dal proprio club sei mesi dopo il rinnovo del contratto perché in stato di gravidanza, come riportato da diversi organi di stampa”.

Manuela Claysset, responsabile politiche di genere e diritti Uisp, ha commentato positivamente la notizia, ricordando che l’Uisp è impegnata su questo tema ormai da molti anni: “L’ordine del giorno presentato da alcune senatrici e senatori chiede al Governo impegni per lo sport femminile, a fronte di fatti che ancora evidenziano disuguaglianze e discriminazioni”Leggi l’articolo

Garantire innovazione e qualità per bambini e ragazzi: la risposta dei Centri Estivi Multisport Uisp

I Centri Estivi Multisport Uisp proseguono nella missione di accompagnare bambini e ragazzi nel tempo libero dalla scuola, con attività innovative e modalità originali di coinvolgimento.

Siamo andati a conoscere le pratiche dei Comitati Uisp di Verona, Parma e Agrigento.

La chiave vincente di Uisp Verona è che partecipanti ed educatori si sentano protagonisti: gli educatori lavorano in modo autonomo, mettendo in campo la loro creatività e la voglia di fare qualcosa di nuovo e mai sperimentato.

Uisp Parma punta sulla possibilità di variare il più possibile la proposta per far provare attività che bambini e bambine raramente sperimentano nella loro quotidianità. Uisp Agrigento propone tanti sport, dal mini tennis al volley, dal basket al badminton, fino a calcetto e bocce, un’attività intergenerazionale che mette in relazione i bambini con i nonniLeggi l’articolo

La Giunta nazionale Uisp prepara la nuova stagione sportiva. Completato l’organigramma nazionale

Si è tenuta venerdì 25 luglio, con inizio alle ore 17.30 e in modalità on line, la riunione della Giunta nazionale Uisp. All’ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Nomina Organigramma Tecnico e commissioni disciplinari Settori di Attività; 3. Riorganizzazione Staff sede nazionale; 4. Contributo – Fondo Emergenze territorio calamità naturali;5. Varie ed eventuali.

Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, ha introdotto la riunione ricordando le iniziative e le attività di questo scorcio di stagione sportiva, che nei giorni scorsi ha visto l’Uisp superare il milione di iscritti. Si sta ultimando la realizzazione dei materiali promozionali che accompagneranno la stagione sportiva 2025-2026, a cominciare dalle grafiche digitali della campagna istituzionale Uisp che nei prossimi giorni verranno inviati ai Comitati Uisp, insieme al video e agli adattamenti per il lancio della campagna di adesione in tutto il territorio nazionale. ‘Salto triplo: includere, rigenerare innovare’, è questo lo slogan scelto dall’UispLeggi l’articolo

Contest Tran-Sport: selezionati i 10 progetti per il percorso di incubazione in partenza a settembre

Si è chiusa il 20 luglio la call for ideas del contest Tran-Sport, promosso dalla Uisp – Unione Italiana Sport per tutti con il sostegno del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le candidature arrivate sono state oltre 90. Le proposte sono arrivate in misura paritaria da contesti urbani e aree di provincia, con una distribuzione piuttosto equilibrata tra Nord, Centro e Sud Italia, comprese le isole.

Ora le 10 idee selezionate dalla commissione di valutazione sono pronte a entrare nel vivo del percorso: la fase di incubazione gratuita, in partenza a settembre, con momenti formativi, coaching personalizzato e accompagnamento allo sviluppo.

Per Tore Farina, responsabile del progetto Tran-Sport, il contest ha rappresentato un’occasione importante per aprirsi a nuovi interlocutori. “Le risposte sono arrivate non solo da chi già conosce la Uisp, ma anche da chi lavora nel sociale, nella scuola, nei territori difficili. Alcune idee vengono da contesti davvero inaspettati, come una casa famiglia per ragazzi messi alla prova. E questo è un segnale fortissimo”Leggi l’articolo

Uisp Liguria: in movimento ad ogni età con “Partecipa, Riparti, Orienta” per gli over 65

La regione Liguria, in collaborazione con i Comitati Uisp della regione, ha deciso di prendersi cura degli over 65 con il progetto “P.R.O – Partecipa, Riparti, Orienta”. L’iniziativa, presentata mercoledì 30 luglio in Piazza Campetto a Genova, propone attività motoria corretta e diversificata per la popolazione senior. “Si tratta di pratiche sportive che porteranno dei benefici fisici, oltre che dal punto di vista della socializzazione e del lavoro di gruppo e che rappresenteranno un valore aggiunto per la vita quotidiana delle persone coinvolte”, afferma Tommaso Bisio, presidente di Uisp Liguria.

GUARDA IL VIDEO CON L’INTERVENTO DI TOMMASO BISIO

“P.R.O.-Partecipa, Riparti e Orienta” partirà all’inizio di settembre con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti e tutte di impegnarsi nelle attività sportive, accedendo ad un vero e proprio percorso che proporrà anche momenti di confronto e approfondimento sugli stili di vita più corretti e sani. Uisp Liguria si ripropone di raggiungere l’iscrizione di circa 500 persone entro il 31 dicembre 2025, data di conclusione del progettoLeggi l’articolo

Vela, sport di squadra: non ci credete? Buon vento con le iniziative di Uisp Grosseto

Doppio appuntamento con la vela targata Uisp a Marina di Grosseto. Si parte domenica 3 agosto con la quattordicesima edizione del Trofeo Paolo Formigli, master open edition challenger. “Si tratta di una competizione festosa in ricordo di Paolo, un nostro istruttore di vela scomparso, aperta a tutti e a tutte. Alla regata partecipano velisti adulti che utilizzano barche normalmente condotte da bambini, a ribadire il carattere giocoso della manifestazione”, afferma Piero Romeo, direttore tecnico e responsabile attività del Settore di attività di vela.

Si prosegue sabato 16 agosto con Vele d’Agosto 2025, manifestazione velico sportiva open classes, quindi senza limiti di età con giochi, sport e convivialità.

Questi eventi solo due delle tante attività organizzate dal Sda vela Uisp: “Organizziamo, soprattutto in estate, anche molte attività per bambini, anziani, persone con disabilità e cieche; queste proposte rappresentano per molti un modo di imparare e godere nel dimostrare come sia possibile adattarsi nonostante le difficoltà”, afferma Danilo Ragni, coordinatore nazionale Sda vela Uisp Leggi l’articolo

Tran-Sport: i Living Lab di Uisp Jesi. Tra coprogettazione e inclusione il progetto prosegue sul territorio

Proseguono sul territorio le azioni del progetto Uisp Tran-Sport, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che coinvolge 40 tra comitati regionali e territoriali Uisp. Nei scorsi giorni si sono svolti due Living Lab organizzati dal Comitato Uisp Jesi: sabato 26 luglio l’appuntamento era sulla spiaggia di Senigallia (An), presso il bagno Solaria, dove l’Uisp organizza le sue attività estive, per bambini e bambine. Una interessante tavola rotonda ha coinvolto le famiglie di bambini con disabilità insieme a operatori e dirigenti Uisp, tra cui una delegazione proveniente da Reggio Emilia.

“Il confronto tra operatori e famiglie è stato molto interessante e fruttuoso – dice Stefano Squadroni, presidente Uisp Jesi – abbiamo verificato l’adesione delle famiglie alla nostra proposta accessibile e inclusiva e condiviso le buone pratiche provenienti anche da Uisp Reggio Emilia”.

L’incontro di giovedì 31 luglio si è concentrato sulle opportunità offerte dalla co-progettazioneLeggi l’articolo

Baseball 5: una nuova esperienza sportiva per la Uisp pensata per essere giocata ovunque e con chiunque

Il Baseball 5 (B5) è una specialità sportiva emergente che incarna perfettamente i valori della Uisp: uno sport dinamico, veloce e incredibilmente accessibile, che sta rapidamente facendosi conoscere e conquistando cuori e campi da gioco in tutto il mondo. In particolare, sta accendendo nuovo entusiasmo all’interno della grande famiglia Uisp. Con Antonio Maggio, membro del gruppo di lavoro nazionale Settore di Attività Giochi Uisp, ci accompagna alla scoperta di questa entusiasmante realtà.

“Il Baseball 5 nasce come evoluzione street-style di baseball e softball, pensata per essere giocata ovunque e da chiunque – spiega Maggio – Le sue origini affondano nelle strade di Cuba, dove l’idea di un gioco inclusivo, che abbattesse le barriere legate all’attrezzatura costosa e agli spazi specifici, ha preso forma. Non servono mazze, guantoni o un diamante da gioco: bastano una palla e un po’ di spazio. Questa semplicità, unita al suo formato no-gender – che vede squadre miste scendere in campo – ne ha favorito una diffusione planetaria sorprendente” Leggi l’articolo

AOI denuncia la disinformazione del Tg1 su Gaza e si rivolge alla Commissione parlamentare di vigilanza RAI

AOI-Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale esprime sconcerto e profonda preoccupazione per il servizio trasmesso dal Tg1 delle 20 del 27 luglio scorso sulla situazione nella Striscia di Gaza. In un contesto in cui la comunità internazionale denuncia l’uso della fame come arma di guerra e in cui si consuma un vero e proprio genocidio ai danni della popolazione civile, il principale telegiornale del servizio pubblico ha scelto di rilanciare accuse infondate nei confronti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie, colpevolizzandole per il mancato accesso degli aiuti.

Nessun accenno, invece, al fatto che è proprio l’esercito israeliano a bloccare sistematicamente l’ingresso degli aiuti, lasciandoli marcire ai confini, e a minacciare con la forza – fino all’uccisione – chi tenta di riceverli.

AOI ricorda che il servizio pubblico ha il dovere di informare con rigore, responsabilità e rispetto della verità dei fatti, ancor più in contesti di guerra e crisi umanitariaLeggi l’articolo

Anche quest’anno puoi donare il tuo 5×1000 all’Uisp: per i diritti e la coesione sociale

Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il modello 730/2025 precompilato per la visualizzazione, per le modifiche e l’invio si partirà dal 15 maggio e si avrà tempo fino alla scadenza del 30 settembre ed entro il 31 ottobre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno.

Perché sostenere l’Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare.

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Sport sociale e per tutti Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: Fisco, Forum terzo settore: “Misure per il non profit non più rinviabili”; La progettazione Uisp guarda alfuturo dello sport e della società; L’Uisp sulla Rai con il 14° Trofeo Sup Race Città di Cesenatico; Centri Estivi Multisport Uisp, perché “insieme” è più bello!; L’Uisp sulla Rai per la Giornata internazionale degli scacchiLeggi l’articolo

