(ARC) Eventi: Scoccimarro, Supercoppa fa tappa a Trieste con entusiasmo

Roma, 2 Agosto 2025

Trieste, 2 ago –

di ospitare la Supercoppa Europea, una delle manifestazioni

calcistiche per club pi? prestigiose al mondo ed averle il trofeo

qui oggi a Trieste ? una grande emozione vissuta con entusiasmo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,

energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro in occasione

della tappa triestina del tour del Trofeo in vista della finale

della Uefa Super Cup 2025 tra Paris Saint-Germain e Tottenham

Hotspur in programma il 13 agosto a Udine.

“Sostenere un appuntamento di questo calibro in uno stadio bello,

moderno e tecnologicamente all’avanguardia come il Bluenergy

Stadium di Udine – ha proseguito Scoccimarro – rappresenta non

solo una straordinaria vetrina per il Friuli Venezia Giulia, ma

anche un segnale concreto della nostra ambizione di competere,

anche nello sport, con le migliori regioni d’Europa”.

“? con un po’ di rammarico – ha aggiunto l’assessore – che

constatiamo come una squadra italiana, l’Inter, non sia riuscita

ad alzare la Coppa dei Campioni, ma ci? non toglie valore a un

evento che porta sul nostro territorio le migliori squadre

internazionali”.

“Siamo oggi a Trieste dove la Regione ha voluto investire molto

nelle strutture: penso al campus sportivo, alla foresteria in

fase di realizzazione per ospitare squadre di alto livello,

nazionali comprese, allo stadio dell’atletica e, auspicabilmente

ad altri poli sportivi capillarizzati sul territorio che prendano

a modello il radicamento nelle comunit? locali della “Cittadella

dello Sport”.

“L’obiettivo ? che Trieste possa salire, con merito, sul gradino