(ARC) Cultura: Anzil, contributi per la catalogazione nelle biblioteche

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 Trieste, 2 ago – La Giunta regionale, su proposta del

vicegovernatore Mario Anzil, ha approvato il bando per la

concessione dei contributi per la catalogazione del patrimonio

bibliotecario.

Lo stanziamento ? di 400mila euro, con contributi al 90 per cento

e una spesa minima di 3mila euro.

Gli interventi sono finalizzati all’ ordinamento,

l’inventariazione o la digitalizzazione del patrimonio

documentario delle biblioteche civiche, universitarie e statali

che gestiscono in convenzione con un Comune il patrimonio

bibliotecario civico.

La domanda va presentata tramite Pec dal primo al 30 settembre,

con assegnazione delle risorse a sportello.

