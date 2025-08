(ACON) SPORT. BORDIN: SEMPRE PI PADEL IN FVG, NUOVO CAMPO A TORVISCOSA

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

conferma la propria passione crescente per il padel: sono ormai

80 i campi attivi in regione, a fronte dei soli 4 presenti nel

2019. Un incremento che testimonia non solo la popolarit?

esplosiva di questo sport, ma anche l’impegno concreto delle

istituzioni nel sostenere impianti sportivi moderni e accessibili.

Anche a Torviscosa ? stato inaugurato un nuovo campo da padel

realizzato grazie a un’importante sinergia tra Regione, Comune e

l’associazione sportiva locale. Presenti al taglio del nastro il

sindaco Enrico Monticolo, il presidente del Consiglio regionale,

Mauro Bordin, affiancato dai consiglieri Alberto Budai e Igor

Treleani.

Bordin ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti

pubblici e realt? associative: “Spesso sono proprio le

associazioni a dimostrarsi pi? rapide ed efficienti nella

realizzazione di progetti e interventi. I sodalizi rappresentano

un autentico braccio operativo delle istituzioni, contribuendo in

modo concreto allo sviluppo del territorio. In questi anni, la

Regione ha investito con convinzione nello sport, riconoscendone

il valore non solo sociale ed educativo, ma anche economico”.

“Con orgoglio, soddisfazione e anche un pizzico di emozione

inauguriamo questo nuovo campo – ha dichiarato il primo

cittadino-. ? un valore aggiunto per la nostra comunit? e per

l’associazione che da tempo lavora sul territorio, in particolare

con i pi? giovani. Lo sport ? salute e aggregazione, e questo

intervento ? un esempio virtuoso di collaborazione”.

A portare il saluto del mondo sportivo anche il presidente

regionale della Fitp, Antonio De Benedittis, e il presidente del

Coni Fvg, Andrea Marcon.

Il presidente del Tennis Tor, Luca Peloi, ha espresso con

emozione la propria gratitudine: “Siamo davvero felici e

orgogliosi. Questo campo ? il frutto di tanto lavoro e di una

grande passione condivisa. Vederlo finalmente realt? ? una grande

soddisfazione per tutti noi”.

La nuova struttura si inserisce cos? in un panorama sportivo in

continua espansione, testimoniando come il padel stia

conquistando sempre pi? appassionati in ogni angolo anche del

Friuli Venezia Giulia.

