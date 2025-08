(ACON) ESTATE FVG. BORDIN: FESTIVAL RAGOGNA NEL CUORE MOMENTO DI INCONTRO

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 (ACON) Ragogna (Ud), 2 ago – Anche quest’anno, il suggestivo

scenario del parco festeggiamenti di Ragogna fa da cornice a

Ragogna nel Cuore, manifestazione che intreccia cultura,

tradizione e comunit? in un ricco programma di eventi.

A prendere parte all’iniziativa, anche il presidente del

Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha voluto testimoniare

ancora una volta la vicinanza delle istituzioni al mondo

dell’associazionismo. “Il ruolo delle associazioni e dei

volontari ? fondamentale per mantenere vivo il senso di

appartenenza e identit? delle nostre comunit?. ? dovere della

politica continuare a sostenere chi ogni giorno si mette a

disposizione degli altri”, ha dichiarato Bordin, ricordando la

misura messa in campo anche dal Consiglio regionale a favore di

queste realt?.

Il festival, organizzato dalla Pro Loco di Ragogna, ? negli anni

diventato un appuntamento atteso e partecipato, capace di

valorizzare le eccellenze locali e creare un momento di incontro

per tutta la cittadinanza.

“Abbiamo voluto dare spazio al talento e ai sapori del nostro

territorio, promuovendo il concetto di comunit?”, ha spiegato

Sofia Andreutti, presidente della Pro Loco, sottolineando la

sinergia tra le associazioni del territorio.

Musica, sapori, laboratori e spettacoli animeranno anche l’ultima

giornata della manifestazione, che si conferma non solo una

festa, ma un progetto collettivo di promozione sociale e

culturale.

“? in contesti come questi – ha concluso Bordin – che si misura

la forza del nostro tessuto sociale: attraverso la

partecipazione, la condivisione e la passione di chi crede nella

propria terra”.

Tra gli intervenuti anche il presidente dell’Unpli, Pietro De

Marchi, e il sindaco di Ragogna, Claudio Maestra.

ACON/AD-red

021927 AGO 25