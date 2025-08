COMUNICATO STAMPA: Il Comune di Scarlino rafforza il suo impegno per l’agricoltura e le tradizioni locali(+FOTO)

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Fri 01 August 2025

tradizioni locali

Adesione al Distretto castanicolo toscano, al Bio Distretto “Colline della

Pia” e all’associazione per la tutela del tortello maremmano

Il Comune di Scarlino prosegue il suo percorso a sostegno dello sviluppo

rurale, della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e della tutela

delle tradizioni gastronomiche locali. Il Consiglio comunale ha approvato ad

unanimità l’adesione a tre importanti realtà: il Distretto castanicolo

della Toscana, il Bio Distretto rurale “Colline della Pia” e

l’associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano.

«Si tratta di scelte strategiche – commenta Giorgio Maestrini, assessore

all’Agricoltura – che permettono a Scarlino di inserirsi in reti

virtuose di promozione e sostegno all’agricoltura locale. Il Distretto

castanicolo toscano rappresenta un’opportunità per valorizzare la filiera

della castanicoltura, fondamentale per le nostre aree collinari e per il

mantenimento del paesaggio rurale. Con il Bio Distretto “Colline della Pia”,

invece, abbracciamo un modello di agricoltura sostenibile che punta sulla

qualità, sulla tutela ambientale e sulla collaborazione tra enti pubblici e

privati».

A rafforzare l’identità culturale e gastronomica del territorio arriva

anche l’adesione del Comune all’associazione per la tutela e la

promozione del tortello maremmano, piatto simbolo della cucina locale.

«Il tortello maremmano è un patrimonio della nostra tradizione –

sottolinea Silvia Travison, assessore al Turismo – e con questa adesione

vogliamo contribuire alla sua valorizzazione, promuovendolo come prodotto

identitario del nostro territorio, anche attraverso eventi e progetti che ne

raccontino la storia e ne sostengano la qualità».

NELLA FOTO: assessore Maestrini, sindaco Travison e presidente Bio distretto

Colline della Pia, Adriano Baiguini

