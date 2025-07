(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

31 luglio 2925

I concerti di settembre dell’Assessorato alla Cultura

Giorgia Angiuli, MariaEnrica Lotesoriere e Eugenio Finardi in tre eventi gratuiti

Anche quest’anno l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli regala alla città e ai suoi visitatori tre appuntamenti gratuiti con la grande musica, tra tradizione, suggestione e nomi di primo piano del panorama musicale italiano.

Si comincia all’alba di domenica 1° settembre, quando alle ore 06:00, sul Lungomare sud, andrà in scena il concerto di Giorgia Angiuli, artista monopolitana di fama internazionale, tra le figure più originali della scena elettronica europea. Il suo live, parte del progetto Alba di Note, accompagnerà simbolicamente il tradizionale bagno all’alba, che quest’anno si svolgerà con limitazioni di spazio dovute ai lavori di riqualificazione in corso nell’area. Sarà comunque possibile assistere allo spettacolo e godersi l’atmosfera magica del primo sole sul mare.

Si prosegue venerdì 6 settembre alle 21:00 in Piazza XX Settembre con MariaEnrica Lotesoriere e il suo omaggio a Mina, un viaggio raffinato attraverso le canzoni della grande artista italiana. Sul palco con lei, un trio di eccellenti musicisti: Beppe Fortunato al pianoforte, Pasquale Angelini alla batteria e Gianluca Aceto al basso elettrico.

Gran finale sabato 7 settembre, sempre in Piazza XX Settembre alle 21:00, con Eugenio Finardi, che porta a Monopoli il suo “Tutto ’75 – ’25 Tour”, celebrando i 50 anni di carriera tra rock, canzone d’autore e impegno civile. Un’occasione unica per rivivere, in una sola serata, la storia musicale e sociale di un’intera generazione.

Tre momenti speciali, a ingresso libero, pensati per offrire cultura, bellezza e partecipazione a tutta la comunità.