COMUNICATO STAMPA – CORBUCCI – MELITO (PD): “JULIA 2.0 È IL SEGNO DI UNA ROMA SEMPRE PIÙ DIGITALE, ACCESSIBILE E VICINA AI CITTADINI” 

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 ROMA. CORBUCCI – MELITO (PD): “JULIA 2.0 È IL SEGNO DI UNA ROMA SEMPRE PIÙ DIGITALE, ACCESSIBILE E VICINA AI CITTADINI”

Roma, 31 luglio 2025: “La versione 2.0 di Julia, presentata oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dal Customer experience and success di Microsof, Mauro Sagratella, alla Sala delle Bandiere in Campidoglio, è un salto di qualità ulteriore nella trasformazione dell’esperienza esplorativa della città, perché la rende ancora più intuitiva, accessibile e coinvolgente per tutti.” Lo dichiarano in una nota rispettivamente il presidente e la vicepresidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Riccardo Corbucci e Antonella Melito. “Julia ora può ricordare le richieste dell’utente, interagire in 80 lingue, rispondere in tempo reale fornendo solo informazioni certificate e utilizzare la geolocalizzazione per offrire consigli personalizzati in base alla posizione dell’utente. Ma non solo. Ha anche ampliato il suo patrimonio informativo. Ora copre ben 15 domini, rispetto agli 8 della versione precedente, includendo dati aggiornati su orari Ztl, aule studio, servizi sharing, eventi culturali, luoghi di intrattenimento e servizi essenziali del Comune. Julia è molto più di un assistente virtuale: è uno strumento intelligente al servizio dei cittadini, dei turisti e dei giovani pellegrini che stanno visitando la nostra città in occasione del Giubileo dei Giovani e che hanno bisogno d’informazioni aggiornate per la logistica e gli spostamenti. Julia è già attiva su WhatsApp, Telegram e Web Chat e si arricchisce di tre nuovi agenti intelligenti – Giano, Apollo e Mercurio – dedicati rispettivamente ai luoghi, agli eventi e ai trasporti. Inoltre, grazie alla nuova integrazione con Apple Maps, Google Maps e Bing Maps, il calcolo dei percorsi è ancora più flessibile per tutti i dispositivi. Questa versione non è un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale verso Julia 3.0, che nel 2026 sarà una vera e propria app in grado di accompagnare i cittadini anche nello svolgimento di pratiche amministrative come il cambio di residenza, il rilascio di certificati o il pagamento di multe. La Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica continuerà a sostenere e promuovere progetti come questo, convinta che l’innovazione debba essere al servizio delle persone, in una logica di trasparenza, semplicità e partecipazione.” concludono i consiglieri capitolini Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

[cid:41ae5f36-27b8-4a16-b027-304f9db4fa41]

Arianna Berardi

Funzionario processi comunicativi e informativi

Ufficio dell’Assemblea Capitolina

Segretaria Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica

Via Petroselli, 45 – Roma