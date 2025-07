(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

TS 31/7/2025

SOSPESO TEMPORANEAMENTE IL SERVIZIO DI PRESTITO ALLA

BIBLIOTECA DI VIA MADONNA DEL MARE A CAUSA DI UN GUASTO

TECNICO AGLI ARMADI COMPATTI

La Biblioteca Civica “A. Hortis” ha sospeso temporaneamente il servizio di prestito

presso la sede di Via Madonna del Mare a causa di un guasto tecnico agli armadi

compatti che custodiscono i volumi. La sospensione è immediata e durerà fino a data

da destinarsi.

Il malfunzionamento ha reso temporaneamente inaccessibili i materiali conservati

negli armadi, rendendo impossibile garantire il servizio in condizioni di sicurezza ed

efficienza.

Restano comunque attivi gli altri servizi informativi e di consulenza, anche se con

alcune limitazioni nell’accesso ai materiali.

Invitiamo gli utenti a consultare il sito web della biblioteca

https://bibliotecacivicahortis.it/ o a contattare direttamente la sede per

