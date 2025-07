𝐀𝐃 𝐀𝐋𝐁𝐄𝐑𝐎𝐍𝐀 𝐂’𝐄̀ 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐈 𝐍𝐄𝐋 𝐁𝐎𝐑𝐆𝐎

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 COMUNICATO STAMPA

AD ALBERONA Cโ€™รˆ LIBRI NEL BORGO

Dal 2 al 5 agosto Alberona ospita Libri nel Borgo, la rassegna letteraria ideata e organizzata dal Club

per lโ€™Unesco di Alberona in collaborazione con lโ€™Associazione GnT e il patrocinio del Comune di

Alberona. Il tema scelto per questa terza edizione รจ Ritorni.

Ogni anno la rassegna sceglie un argomento caratterizzante i piccoli comuni: dalle Radici, argomento

centrale della seconda edizione, a quello del Ritorno di questโ€™anno.

Nel piccolo paese Bandiera Arancione del TCI, infatti, si leggeranno e ascolteranno storie e racconti

che parleranno di distacchi dalla terra natia, di viaggi, ritrovamento, cambiamento, identitร ,

consapevolezza e resilienza.

La piazzetta centrale si trasformerร in un piccolo salotto letterario allโ€™aperto in cui, per quattro giorni, si

alterneranno scrittori, giornalisti, imprenditori, sindaci ed ex sindaci. Ognuno racconterร la propria

visione, esperienza e analisi del Ritornare e di un territorio, quello dei Monti Dauni in cui radici e

ritorno si intrecciano quotidianamente nello spopolamento e, ogni anno, dโ€™estate negli sguardi e nelle

voci degli emigrati.

โ€œAlle Radici, tema della rassegna dello scorso anno, restiamo ancorati dal sentimento di appartenenza che ci induce a

ritornareโ€ dichiara la presidente del Club per lโ€™UNESCO di Alberona, Orfina Scrocco โ€œRadici e Ritorno

sono due aspetti dellโ€™agire umano indissolubilmente legati. La rassegna di Libri nel Borgo che proponiamo ci darร

lโ€™opportunitร di ascoltare esperienze e storie diverse e sarร lโ€™occasione anche per capire come dare nuova linfa ai piccoli

borghiโ€.

Lโ€™evento รจ in linea con le azioni programmatiche della FICLU (Federazione Italiana Club e Centri per

lโ€™Unesco) con cui il Club per lโ€™Unesco di Alberona collabora attivamente per il raggiungimento degli

obiettivi previsti dallโ€™Agenda 2030, ed in particolare alla valorizzazione e fruizione del patrimonio

culturale, e dello Sviluppo Sostenibile.

Libri nel Borgo ospiterร nomi noti del panorama letterario e dellโ€™editoria, giovani scrittori emergenti, ex

sindaci, manager, giornalisti che al Ritorno ed in particolare ai piccoli comuni hanno dedicato scritti e

racconti.

IL PROGRAMMA DI LIBRI NEL BORGO

La quattro giorni si aprirร nel pomeriggio di sabato 2 agosto.

Ore 19.00 โ€“ Piazza Civetta โ€“ Salotto letterario

Dopo i saluti della presidente del Club per lโ€™Unesco, Orfina Scrocco, della presidente della

FICLU, Teresa Gualtieri e del sindaco di Alberona, Leonardo De Matthaeis, si entrerร nel vivo

del festival con la presentazione del primo libro in rassegna.

h. 19.15 โ€“ Duilio Paiano – Il naufragio della speranza (Edizioni del Rosone) Dialoga con lโ€™autore

Giuseppe Lembo. Introduce Falina Marasco Edizioni del Rosone;

Domenica 3 agosto

Piazza Civetta โ€“ Salotto letterario. Due gli appuntamenti in programma

h.18.00 Giorgio Ventricelli – La speranza di un domani (Independently published) Dialoga con

lโ€™’autore Luisa Cedola

h. 19.00 Gerardo Fascia, Acquasale-Diario civico di un meridionale autocritico (Claudio Grenzi

Editore). Dialoga con lโ€™autore Liana Benincaso

Lunedรฌ 4 agosto

Piazza Civetta โ€“ Salotto letterario.

h. 19.00 I Borghi con gli occhi delle donne

Ospite speciale della terza edizione sarร Giacinto Pinto, caporedattore cronaca del Tg1. Pinto

particolarmente legato ai piccoli comuni (la famiglia รจ originaria di Carlantino e San Marco La Catola)

dialogherร con Marika Maggi (imprenditrice) Daniela Cafano (delegata alla cultura e al turismo

Comune di Carlantino) Adriana Natale (delegata alla cultura, turismo, comunicazione Comune di

Deliceto), Giovanna Santacroce (sindaca dei Comune di Volturino) per offrire una lettura dei borghi

visti dalle donne.

Seguirร un reading di Stefania Benincaso, attrice, sceneggiatrice, insieme a Vincenzo De Michele

conduce il prestigioso โ€œPremio Re Manfrediโ€ di Manfredonia. Il reading sarร accompagnato dalla

violinista Adriana Caruso.

Martedรฌ 5 agosto โ€“ Doppio appuntamento in programma

Piazza Civetta โ€“ Salotto letterario.

h.18.00 โ€“ Leonardo Dโ€™Alesio – La rosa di Gerico (Big Box Edizioni). Dialogano con Iโ€™autore Angela

Fiore e Raffaele Petti

h. 19.00 – Gianfilippo Mignogna e Giorgio Frassineti – Differenti. Romanzo semiserio ad alta

velocitร tra filosofi e sindaci in pensione (Editore Giazira Scritture). Dialogano con gli autori

Orfina Scrocco e Leonardo De Matthaeis

Tutti gli appuntamenti saranno preceduti da momenti ludici della tradizione contadina a cura

dellโ€™Associazione GNT di Alberona.

SCHEDE DEI LIBRI E BIOGRAFIA DEGLI AUTORI

Duilio Paiano – Utopia. Il naufragio della speranza – Edizioni del Rosone

Il libro, scritto in forma di intrigante indagine giornalistica, ricorda il naufragio della nave Utopia,

avvenuto il 17 marzo 1891, e ricostruisce il contesto umano, sociale e politico in cui si รจ compiuto. Una

tragedia evitabile in cui perdono la vita 18 cittadini di Faeto, 8 di Roseto Valfortore e centinaia di altri

emigranti partiti dalle regioni del Sud. Le disumane condizioni dei viaggi, lo squallido ruolo degli agenti

delle Compagnie di navigazione, la beffa per superstiti e famiglie delle vittime cui venne negato un sia

pur minimo indennizzo, obbligano ciascuno di noi a confrontarsi con la realtร del fenomeno migratorio

dei nostri giorni.

Duilio Paiano, salentino trapiantato da oltre quaranta anni a Foggia. Giornalista e scrittore, รจ stato

direttore responsabile di Teleradioerre, caporedattore del Giornale d’Italia per la provincia di Foggia,

redattore del quotidiano Puglia, direttore responsabile di numerosi periodici culturali. Cittadino onorario

di Faeto dall’anno 2011, ha diretto Il Provenzale, periodico della minoranza franco-provenzale di Faeto

e Celle di San Vito. Al suo attivo numerosi saggi e ricerche dedicate alla storia e alle tradizioni del

territorio. Le sue opere piรน recenti sono: Tempi, pagine di cronaca tra secondo e terzo millennio (2010),

Itinerari faetani (2011), Voci e volti della cultura romana (2013), Quando a scuola andavo in bicicletta

(2014), Come un aquilone (2015). Laureato in Scienze geologiche, ha anche pubblicato due libri scientifici:

Nozioni di ecologia generale e considerazioni su problemi ambientali (1978) e I terremoti e le altre

calamitร naturali (1993) in collaborazione con altri autori.

Giorgio Ventricelli – La speranza di un domani – Independently published

Ci sono storie che si incrociano pur tra sguardi che si ignorano. Ci sono incontri che ti cambiano la vita,

anche se giri la testa da unโ€™altra parte. ฤ– da qui che parte La speranza di un domani, racconto che parla

di donne invisibili alle prese con il perbenismo di uomini che hanno smarrito il senso di umanitร . Una

storia senza tempo, terribilmente attuale per i temi trattati: violenza di genere, emarginazione sociale,

infanzia negata, disillusione. Nel 2008, il racconto ha vinto la sezione scrittura del “Premio Pace e Diritti

umani” dal Comitato Pace e Diritti umani della Regione Abruzzo.

Giorgio Ventricelli – Sociologo e formatore professionale, con diciassette anni di esperienza nel settore

dell’informazione come giornalista, e diciannove anni di attivitร di consulenza in comunicazione,

marketing e relazioni pubbliche.

Leonardo Dโ€™Alesio – La rosa di Gerico โ€“ Big Box Editori

Rinascere sempre per vivere in eterno รจ il tema centrale del racconto dove l’amore รจ il vero fulcro di tutte

le vicende narrate. Ispirata a fatti realmente accaduti e ambientata in un piccolo comune, La Rosa di

Gerico tratta di una storia dโ€™amore in cui la protagonista, Carla, donna dalla forza straordinaria e dal cuore

grande, diventa simbolo di coraggio e lotta per la realizzazione dei propri sogni. Narrato in prima persona

da Antonio, compagno di Carla รจ un racconto che prova a dare spunti e riflessioni sul vero senso della

nostra esistenza.

Leonardo Dโ€™Alesio – Nato a Foggia nel 1989 รจ giornalista e scrittore. Eโ€™ stato editore del settimanale Il

Veltro, giornale dedicato ai piccoli comuni dei Monti Dauni. Da sempre impegnato nella lotta contro lo

spopolamento ha collaborato con amministrazioni comunali, istituzioni e associazioni per il rilancio del

territorio. Attualmente lavora come impiegato e nel tempo libero si dedica alla scrittura e allโ€™attivitร

sportiva, sua passione รจ il calcio a 5.

Gerardo Fascia – Acquasale โ€“ Diario civico di un meridionale autocritico – Claudio Grenzi

Editore

Con questo suo breve scritto lโ€™autore ha cercato di elencare, come in una sorta di catalogo infernale

dantesco, il bestiario di atteggiamenti, comportamenti e pratiche consolidate, che paralizzano il

Mezzogiorno dโ€™Italia, ostacolandone lo sviluppo, e che lui stesso ha potuto verificare direttamente

attraverso il proprio vissuto a partire dallโ€™infanzia, trascorsa in un piccolo paese della Puglia, fino alle sue