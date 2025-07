(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Le Tele della Pace e Colors4Palestine: al Museo della Città l’arte come messaggio universale contro la violenza

Livorno, 30 luglio 2025 – In occasione di Effetto Venezia due significativi progetti espositivi arricchiranno la Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città (apertura a ingresso gratuito, con orario 21.00 – 24.00; ultimo ingresso ore 23.30).

Colors4Palestine – Grida di colore per Gaza – Artisti contro il genocidio (da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto; inaugurazione mercoledì 30 luglio, ore 21)

Il progetto Colors4Palestine, ideato da Daniele Caluri, nasce come iniziativa di protesta e sensibilizzazione sulla tragedia in corso nella Striscia di Gaza, una situazione umanitaria di estrema gravità. L’idea originale prevedeva la realizzazione di disegni e dediche durante fiere ed eventi pubblici, utilizzando solo i quattro colori della bandiera palestinese – bianco, nero, rosso e verde – così da innescare una riflessione anche in un contesto di svago. Ben presto, per ampliare il messaggio e trasformarlo in un grido corale, Caluri ha coinvolto colleghi fumettisti, artisti di vari ambiti e semplici cittadini. Nel giro di pochi giorni sono arrivate oltre 90 opere, dai nomi più prestigiosi del fumetto internazionale – tra cui Carmine Di Giandomenico, Bruno Cannucciari, Alberto Pagliaro, Federico Bertolucci, Federico Maria Sardelli – ma anche da insegnanti, architetti, ceramisti, incisori, metalmeccanici e musicisti.

Il progetto, seguito da Francesca Ricci in collaborazione con ANPI Livorno, ha il sostegno di Fondazione Lem e il patrocinio e contributo del Comune di Livorno, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulla questione palestinese finché la violenza non avrà fine.

Il secondo progetto è Tele della Pace dell’artista Francesca Chialà (da martedì 5 agosto a martedì 30 settembre; inaugurazione domenica 3 agosto, alle ore18), visitabile durante il normale orario di apertura del Museo (dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00).

Durante le serate di Effetto Venezia, le tele – che vogliono portare un messaggio collettivo contro la violenza sulle donne – verranno dipinte negli spazi aperti del quartiere dall’artista e da tutti coloro che, partecipando alla manifestazione cittadina, vorranno contribuire.

Verranno poi esposte nel museo, a memoria della 40ª edizione della storica manifestazione.

