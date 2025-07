COMUNICATO STAMPA – PRESSEAUSSENDUNG -30.07.2025

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

In relazione al grave incidente verificatosi in

data 15 giugno sulla A22 si comunica che è

pervenuto l’esito delle analisi dei liquidi

biologici di TAPPEINER Tobias.

Dall’analisi è emerso che lo stesso aveva un

tasso di alcolemia pari ad 1,69 g/L.

L’analisi sulla presenza di altre sostanze ha

dato esito negativo.

È stata formulata una richiesta di

archiviazione per estinzione del reato a

seguito di morte del reo che non è stata

ancora trasmessa al Giudice per le indagini

preliminari.

Im Zusammenhang mit dem schweren

Unfall, der sich am 15. Juni auf der A22

ereignet hat, wird mitgeteilt, dass das

Ergebnis der Analyse der biologischen

Flüssigkeiten von Tobias TAPPEINER

eingegangen ist.

Aus der Analyse ging hervor, dass bei ihm ein

Blutalkoholwert von 1,69 g/L vorlag.

Die Untersuchung auf das Vorhandensein

anderer Substanzen verlief negativ.

Ein Antrag auf Archivierung des Verfahrens

wegen Erlöschung der Strafbarkeit durch den

Tod des Täters wurde gestellt, jedoch noch

nicht dem Ermittlungsrichter übermittelt.