(ACON) PASSO MONTE CROCE. MENTIL (PD): AMIRANTE INTRAPPOLATA NELLA PROPAGANDA

Roma, 30 Luglio 2025

Trieste, 30 lug

posizione lineare, definitiva e coerente, la Giunta Fedriga fa un

passo avanti assurdo e azzardato, facendo perdere tempo ulteriore

per correre dietro a progettualit? fantasiose pensate da chi il

territorio nemmeno lo vive. L’assessore Amirante ? caduta nella

trappola di chi usa da anni una propaganda fine a s? stessa”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimo Mentil

(Pd), commentando le parole dell’assessore regionale alle

Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina

Amirante, al termine dell’incontro tenutosi oggi, nella sede di

Udine della Regione, per fare il punto sul futuro della viabilit?

al Passo Monte Croce Carnico.

“Al di l? di convegni e proclami ai quali abbiamo assistito

nell’ultimo anno e mezzo, dove non c’? nulla di concreto, anche

per rispetto del territorio e di chi lo vive, la Regione –

continua l’esponente dem – prenda una linea ufficiale

formalizzando e sottoscrivendo le sue intenzioni, contestualmente

alla posizione della Carinzia che sappiamo non essere

propriamente in sintonia con la propaganda di prime donne o

presunte tali”.

“Si continua a propagandare qualcosa che si basa su studi

approssimativi – conclude Mentil -, non presentati ufficialmente

e, visto il dibattito acceso sul territorio, nemmeno sostenuto

dalla popolazione come invece vuol far credere il solito

esponente del centrodestra che si ritiene l’unico depositario

della montagna”.

