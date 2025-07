(ACON) SOCIALE. CAPOZZI (M5S): LISTE FAP, S A NOSTRO ODG SU VERIFICA BUDGET

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 (ACON) Trieste, 29 lug – “Verificare la capienza dei budget

degli enti gestori e, laddove necessario, implementare le risorse

regionali destinate al Fondo per l’autonomia possibile (Fap) e

per l’assistenza a lungo termine, finalizzato alla copertura dei

casi inseriti nelle liste d’attesa”.

Questo l’impegno preso dalla Giunta recependo un ordine del

giorno dedicato al Fap, presentato dalla consigliera regionale

Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle) al termine dell’esame, in

Aula, dell’Assestamento di bilancio estivo.

“Sono soddisfatta di questo accoglimento – aggiunge la Capozzi –

che va a riconoscere i fondamenti dell’istanza proposta dalla

sottoscritta nell’ambito del Sistema integrato di interventi e

servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza

sociale”.

“Nello specifico, qualora venga disposto il ricorso alle

prestazioni del Fondo, ma vi sia incapienza di budget, l’Ente

gestore – precisa la pentastellata – predispone e aggiorna con

scadenza semestrale apposite liste di attesa. Per la loro

formazione si tiene quindi conto della necessit? di valorizzare,

in termini opportunamente modulati, le condizioni di gravit? e di

fragilit? sociale, la presenza di servizi territoriali a sostegno

della domiciliarit?, la cronologia delle segnalazioni e l’Isee”.

“Tuttavia, siamo venuti a conoscenza – sottolinea la

rappresentante del M5S – del fatto che in alcuni territori della

regione ci sarebbero ancora delle liste d’attesa per poter

percepire i fondi stanziati sul Fap. Perci? abbiamo ritenuto

doveroso intervenire per garantire l’erogazione di tali risorse

ai cittadini, per l’assistenza a loro dovuta e alle famiglie che

si prendono cura dei propri cari a domicilio”.