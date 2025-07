(ACON) PORTO TRIESTE. RUSSO (PD): COSA DICE FEDRIGA SU DIMISSIONI GURRIERI?

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 (ACON) Trieste, 29 lug – “La rinuncia di Antonio Gurrieri non

solo lascia nel caos il porto di Trieste, ma certifica il totale

fallimento del centrodestra nazionale e locale nella gestione di

una delle principali realt? economiche regionali”. Lo afferma, in

una nota, il consigliere regionale Francesco Russo (Pd) dopo che

Antonio Gurrieri ha annunciato, in una nota inviata al ministro

Matteo Salvini e al presidente della Regione Fvg, Massimiliano

Fedriga, la decisione di rassegnare le proprie dimissioni

dall’incarico di commissario straordinario dell’Autorit? di

sistema portuale del mare Adriatico orientale, rinunciando nel

contempo anche alla candidatura a presidente dell’ente.

Secondo Russo, “questo fallimento ha responsabilit? ben precise,

a partire da quelle del ministro e del viceministro dei

Trasporti, i leghisti Salvini e Rixi, della presidente Meloni e

del suo partito e di tutto il Centrodestra che, anche nelle

Commissioni parlamentari, da mesi sta dando vita a una

sceneggiata che tiene bloccato tutto il sistema logistico

italiano”.

“I dati recenti dei traffici – continua il dem – dimostrano che

l’Autorit? portuale triestina sta soffrendo pesantemente la crisi

di governance dovuta all’incapacit? del centrodestra di

individuare professionisti qualificati invece di perseguire

semplicemente la logica dello spartirsi le poltrone”.

Per Russo, “sarebbe interessante capire quali sono le

giustificazioni con cui il presidente Fedriga, il vero capo della

Destra a Trieste, prover? a difendersi. Deve ancora spiegare

perch? era nella stanza in cui fu ordinato a Gurrieri di cacciare

in malo modo il segretario generale Torbianelli e ora ci

piacerebbe sapere perch? dopo pi? di un anno non ? stato capace

di chiedere a Roma una soluzione dignitosa per il nostro Porto”.

“Il Centrosinistra – conclude – quando fu il suo turno, individu?

velocemente un professionista stimato da tutte le parti politiche

come Zeno D’Agostino e lo lasci? libero di scegliere i suoi pi?

stretti collaboratori. Fedriga e la Destra smettano di trattare

il porto come una loro propriet?, dove piazzare amici fidati

anche se non all’altezza e pensino una volta tanto al bene della

comunit?. Adesso i cittadini li aspettano al varco”.

ACON/COM/rcm

291837 LUG 25