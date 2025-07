Montagna, Panza (Lega): per tutti? Non per chi non ha rispetto

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Roma, 28 lug. – “Le parole del presidente del Soccorso Alpino nazionale Maurizio Dellantonio sono emblematiche.Assistiamo ormai da troppo tempo a gente che va sui ghiacciai in scarpe da tennis o peggio, gente che si avventura senza zaino per ore salvo poi chiamare i soccorsi perché stanca, gente che va nei rifugi e bivacchi convita di trovare un quattro stelle. Gente che si avventura in escursioni perché l’ha visto sui social, ma non sa la differenza tra una ferrata e una passeggiata, gente che non si cura del meteo quando chiunque sa (o dovrebbe sapere) come in montagna il tempo possa cambiare in un attimo.Questa gente non è adatta alla montagna, è meglio che passi le proprie giornate nelle confortevoli mura di un centro commerciale. Chi chiama i soccorsi per motivi futili o per chiara irresponsabilità deve pagare caro e salato l’intervento. Ricordiamo che il Soccorso Alpino è composto da volontari che sottraggono tempo prezioso alle loro famiglie per mettersi a disposizione della comunità e spesso si trovano in situazioni di pericolo, di notte con condizioni meteo avverse, per effettuare interventi che sono figli della stupidità e dell’incuranza. Non possiamo fare altro che ringraziare i volontari che svolgono un lavoro eccezionale insieme agli agenti della guardia di finanza del SAGAF che mantengono le nostre montagne più sicure.La montagna può essere per tutti, ma il primo passo deve essere quello di avere rispetto. Rispetto per il lavoro dei soccorritori, per i gestori dei bivacchi e rifugi, allevatori e agricoltori. Ma anche rispetto per sé stessi e per i propri cari”.

Così in una nota Alessandro Panza, responsabile dipartimento Montagna della Lega.

