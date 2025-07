(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

ROMA – OFFENSIVA DEI CARABINIERI CONTRO I FURTI NEL CENTRO DI ROMA

6 PERSONE ARRESTATE, GRAVEMENTE INDIZIATE DI FURTO AGGRAVATO, 4 DENUNCIATE E

3 SANZIONATE.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno svolto un mirato

servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al

contrasto dei furti nel pieno centro di Roma, seguendo le linee strategiche

indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise

nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, transitando in Lungotevere Testaccio, proprio il comandante

della Compagnia di Roma Centro, sentendo il rumore del finestrino di

un’autovettura in sosta, infrangersi, ha notato un uomo mentre asportava dal

bagagliaio un trolley di un turista Statunitense, contenente effetti

personali e diversi oggetti di valore, oltre alla documentazione necessaria

per rientrare nel Paese di origine. L’uomo, dopo essersi accorto della

presenza dei Carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga a piedi, venendo

bloccato alcuni metri dopo e trovato in possesso di una punta da trapano con

la quale aveva presumibilmente infranto il deflettore dell’auto noleggiata

dal turista. L’indiziato è stato arrestato in flagranza di reato e portato

in Caserma in attesa dell’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata

restituita alla vittima che ha ringraziato i Carabinieri.

Sempre nel corso dei servizi predisposti per il contrasto ai furti, i

Carabinieri della Stazione di Roma Macao, in Piazza Trevi, hanno arrestato

due cittadini algerini, subito dopo essersi impossessati di uno smartphone

di un turista. Due cittadini romeni, invece, sono stati arrestati in

flagranza sulla banchina della metro “Termini” che, approfittando della

folla si sarebbero impossessati del portafogli di una donna, mentre saliva a

bordo del treno.

Infine, in Piazza San Silvestro, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia

hanno arrestato una cittadina italiana, dopo aver asportato una borsa di una

turista degli emirati arabi.

Nell’ambito degli stessi controlli, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini

hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica 4 persone, due donne

originarie della Romania, di 24 e 36 anni e un cittadino della provincia di

Lecce, per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Roma, mentre una

donna è stata denunciata per aver violato il divieto di accesso alle aree

urbane.

Sempre gli stessi Carabinieri hanno poi sanzionato 3 cittadini stranieri per

violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini,

con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla

predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

Complessivamente sono state identificate 84 persone e controllati 36

veicoli.

270725

