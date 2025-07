Comunicato stampa morte del Lgt.CS Nicola Marino

(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 Nella tarda mattinata del 27 luglio 2025, in localita Gardenaccia del comune di Badia, sulla ferrata Le Cordes, il Logotenente CS Nicola Marino, di anni 59, nativo di Pesco Sannita (Benevento), comandante della Stazione Carabinieri di San Vigilio di Marebbe, é deceduto a causa di un malore improvviso. Nonostante il celere intervento dei colleghi del soccorso alpino della guardia di finanza, intervenuto a bordo di un elicottero, al loro arrivo per il militare non c’era più nulla da fare. Comandante della stazione carabinieri di San Virgilio di Marebbe dal 2005, proveniente dal nucleo scorte del comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria, Marino lascia tre figli.

Riconosciuto come uno stimato Comandante di Stazione, era benvoluto dall’intera popolazione della Val Badia che, nel triste momento, si stringe compatta attorno all’arma dei carabinieri.

Marino era noto per la sua dedizione al lavoro e per il suo impegno instancabile nei confronti della comunità,

sempre attento e pronto a qualsiasi ora per supportare i propri colleghi a favore della sua gente.

Apprezzato dalle locali autorità, in particolare dai due sindaci della Val Badia, avrebbe lasciato il servizio attivo il prossimo ottobre per raggiunti limiti di età.

Lo ricordano con estremo affetto i suoi più stretti collaboratori: mar.ca Alessio lepore, brig. Mirko delmiglio, app sc qs georg stuffer, car.sc. judith costabiei e il car Nicolò sarchese, per i quali era costate e saggia guida.

L’ispettore era inoltre grandemente apprezzato, per le sue riconosciute qualità caratteriali e professionali, anche dai sui superiori nonché dagli altri comandanti delle stazioni limitrofe che, con Marino, da anni contrbuuscono alla vigilanza del meraviglioso contesto mobtano della valle.

Appresa la ferale notizia si recavano immediatamente sul posto il generale stefano paolucci, comandante della legione cc trentino alto adige, il colonnello Antonio forte, comandante provinciale dei carabinieri di bolzano e il capitano ferdinando nasta, comandante del nucleo investigativo.