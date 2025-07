(ARC) Diritto allo studio: Rosolen, a Ts 230 alloggi e un nuovo studentato

(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 Trieste, 27 lug – “Dal 1? settembre Ardis, l’Agenzia regionale

per il diritto allo studio, a seguito della stipula di una

convenzione con l’Ateneo giuliano, gestir? il complesso dell’ex

Ospedale Militare che diventer? una nuova Casa dello Studente del

Polo universitario di Trieste. L’obiettivo dell’accordo

permetter? di incrementare, gi? dal prossimo anno accademico, il

numero degli alloggi per gli studenti capaci, meritevoli e privi

di mezzi inseriti nelle graduatorie regionali anche in attesa di

portare a termine gli importanti lavori di manutenzione

straordinaria che stanno coinvolgendo la residenza E4.

Parallelamente, stiamo lavorando alla realizzazione di un nuovo e

grande studentato che sorger? presso la ex Caserma di via

Rossetti pensato per offrire almeno 50 posti letto e spazi di

vita collettiva agli studenti iscritti ai corsi di Area Medica”.

Cos? l’assessore regionale all’Universit? e Istruzione Alessia

Rosolen nel commentare le ulteriori risorse stanziate in

assestamento di bilancio per l’housing d’ateneo.

“I lavori per la realizzazione, in tutta la regione, di nuove

residenze per studenti prevedono un investimento complessivo di

oltre 50 milioni di euro – ha precisato l’esponente della Giunta

– a cui si sommano gli ulteriori 3,5 milioni approvati pochi

giorni fa in assestamento”.

“Si tratta di interventi strategici per il nostro sistema

universitario – ha aggiunto Rosolen – che rafforzano

concretamente il diritto allo studio e rispondono alla crescente

domanda di alloggi, contribuendo a rendere il Friuli Venezia

Giulia sempre pi? attrattivo per chi sceglie di formarsi nel

nostro territorio”.

Uno studentato nuovo da oltre 50 posti letto sorger? all’interno

dell’ex Caserma di via Rossetti i cui alloggi saranno assegnati

prioritariamente agli studenti dell’Area Medica; una seconda

residenza, il complesso dell’ex Ospedale Militare, situata in via

Fabio Severo, per garantire accoglienza – nella cornice della

rinnovata convenzione tra Amministrazione regionale e Universit?

degli Studi di Trieste – a ulteriori 176 studenti.

Le due strutture sono situate a poca distanza rispettivamente

dalla sede dell’Universit? degli studi di Trieste e dagli

ospedali Maggiore e Cattinara ed entreranno nella disponibilit?

di Ardis sulla base di accordi pluriennali.

Per la realizzazione dello studentato all’interno del complesso

immobiliare dell’ex caserma di via Rossetti 76 – il cui costo

complessivo ammonta a 21,5 milioni e per cui l’Amministrazione

regionale ha gi? stanziato 13,5 milioni di euro (10 milioni nel

2023 e ulteriori 3,5 milioni con la legge di assestamento appena

approvata) – ? previsto un intervento di nuova costruzione per lo

sviluppo di moduli abitativi con stanze singole e

miniappartamenti per pi? studenti. All’interno dello spazio

saranno realizzate inoltre aule studio, cucine comuni e una sala

mensa.

La struttura di via Fabio Severo verr? presa in gestione da Ardis