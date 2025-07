(ARC) Sport: Scoccimarro, con Triveneto Meeting a Ts atleti internazionali

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

Trieste, 26 lug – "Complimenti alla Polisportiva Triveneto per

l’ottima riuscita del Triveneto Meeting – Memorial Jack

Benvenuti, l’evento odierno dedicato all’atletica di livello

internazionale che ha visto la partecipazione di grandi nomi di

questa disciplina, tra cui Giovanni Lazzaro dell’Aeronautica

Militare fresco della conquista della medaglia di bronzo europea

under 23 sugli 800 metri conquistata in Norvegia”.

Queste le parole espresse dall’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro al Triveneto Meeting-Memorial

Jack Benvenuti, svoltosi questo pomeriggio al campo “G.

Draghicchio” di Trieste.

L’assessore ha quindi auspicato che “data la rilevanza di questa

iniziativa, per le prossime edizioni il Triveneto Meeting venga

ospitato allo Stadio Grezar, una volta ultimati gli interventi di

riqualificazione della pista sostenuti economicamente dalla

Regione. Per quanto apprezzabile l’attuale location, quella

sarebbe infatti la sede ideale per questo tipo di manifestazione”.

