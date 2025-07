(ARC) Spettacoli: Fedriga, concerto Jovanotti in bici a Fusine evento unico

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Trieste, 26 lug – “Un evento unico, che ha valorizzato in modo

straordinario le bellezze della montagna della nostra regione,

richiamando un pubblico numeroso accomunato dalla passione per la

bicicletta e per la musica di Jovanotti, al quale va un sincero

ringraziamento per aver scelto il Friuli Venezia Giulia per

questo straordinario concerto immerso nella natura”.

? il commento del governatore Massimiliano Fedriga al concerto di

Lorenzo Jovanotti nello scenario dei Laghi di Fusine, al confine

tra Italia, Austria e Slovenia, nell’ambito del No Borders Music

Festival. L’evento ha rappresentato l’unica esibizione

dell’artista nell’estate 2025 ed ? stato riservato esclusivamente

a coloro che hanno raggiunto il luogo in bicicletta.

Come ha sottolineato il massimo esponente della Giunta, presente

all’evento, ancora una volta il sistema organizzativo regionale

ha dimostrato piena efficienza e capacit?, rendendo possibile una

manifestazione di rilievo assoluto. Per la prima volta nella

storia della musica dal vivo, infatti, l’accesso a un concerto ?

stato consentito unicamente a chi si ? recato sul posto in

bicicletta.

“Una giornata indimenticabile – ha concluso Fedriga – che, pur

iniziata con la pioggia, si ? chiusa con un grande successo, non

solo in termini di partecipazione, ma anche per l’immagine di