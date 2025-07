(ARC) Prot. civile: Riccardi, cooperazione con Vigili fuoco strategica

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 L’assessore ha effettuato sopralluoghi nei Comuni di Pasiano di

Pordenone, Brugnera, Sacile e Porcia colpiti nei giorni scorsi da

un’ondata di maltempo

Porcia, 26 lug – “Le criticit? causate dal maltempo dei giorni

scorsi nella Destra Tagliamento sono per lo pi? conseguenti alla

caduta di alberi e hanno visto il rapido dispiegamento delle

squadre comunali di Protezione civile. I nostri volontari hanno

operato principalmente a supporto dei Vigili del fuoco,

confermando l’importanza della collaborazione tra queste realt?,

collaborazione peraltro supportata dalla convenzione appena

rinnovata per il triennio 2025-2028. Ancora una volta voglio

quindi ringraziare le donne e gli uomini della Protezione civile

impegnati sul territorio e il personale dei Vigili del fuoco, che

in ogni situazione d’emergenza sono in prima linea fianco a

fianco a tutela dell’incolumit? di cittadini”.

? quanto dichiarato dall’assessore regionale delegato alla

Protezione civile Riccardo Riccardi al termine dei sopralluoghi

effettuati questa mattina nei comuni di Pasiano di Pordenone,

Brugnera, Sacile e Porcia, assieme ai rispettivi sindaci.

Entrando nello specifico Riccardi ha sottolineato che “i danni

maggiori sono stati registrati nel territorio comunale di Porcia,

dove lo schianto di un tronco ha distrutto la pensilina della

scuola primaria Vittorino da Feltre, fortunatamente senza ferire

nessuno, e anche in questo caso i volontari locali sono

immediatamente intervenuti per la messa in sicurezza dell’area”.

L’assessore ha assicurato al sindaco Marco Sartini che

“trattandosi di una scuola dobbiamo intervenire il pi?

rapidamente possibile; non appena il Comune avr? quantificato

l’entit? dei danni provvederemo quindi a garantire le risorse

necessarie al suo ripristino”.

Nel corso del sopralluogo a Pasiano di Pordenone il sindaco Marta

Amadio ha evidenziato la criticit? rappresentata da una

costruzione pericolante, ulteriormente indebolita dal maltempo, a

ridosso di un tratto di strada comunale che ha reso necessaria la

chiusura della viabilit?. “Come ha illustrato il primo cittadino

si tratta di un edificio privato sottoposto a vincolo da parte

della Soprintendenza – ha spiegato Riccardi -. Valuteremo quindi

assieme all’amministrazione comunale qual ? la modalit?

d’intervento pi? funzionale e rapida per consentire la riapertura

in sicurezza di un tratto viario strategico per i residenti della

zona”.

Per quanto concerne l’area di Brugnera, il sindaco Renzo Dolfi ha

confermato che la maggior parte delle problematiche sono derivate

dall’interruzione delle linee elettriche derivante dalla caduta

di alberi e ha sottolineato l’importanza dell’attivazione rapida

dei volontari. “In casi come questi – ha rimarcato Riccardi – la

Protezione civile supporta i Vigili del fuoco transennando le

aree pericolose nel pi? breve tempo possibile in attesa

dell’arrivo di personale specializzato per questo tipo di

interventi particolarmente delicati e pericolosi”. Il primo

cittadino di Brugnera ha quindi ringraziato la Regione per il

supporto garantito dopo che la tromba d’aria dello scorso anno ha

pesantemente danneggiato il palasport locale, ora in via di

riparazione.

Come spiegato dal sindaco Carlo Spagnol, a Sacile oltre ad alcuni

tetti scoperchiati, sono stati registrati problemi alla

viabilit?, anche in questo caso derivante dalla caduta di alcune

piante di grandi dimensioni. “La situazione ? stata gestita e le

squadre di Protezione civile si sono coordinate con quelle dei

comuni limitrofi garantendosi supporto reciproco. “Il nostro ? un

sistema strutturato e coordinato, che si rivela particolarmente

efficace e necessario soprattutto negli ultimi anni con

l’intensificarsi di fenomeni meteorologici improvvisi e di forte

intensit? – ha rimarcato Riccardi -. A tal fine, a tutela delle

aree di confine con il Veneto ? utile che vengano istituite

procedure operative congiunte e proprio a tal fine luned?

parteciper? a Treviso a un vertice per esaminare le problematiche

connesse alle esondazioni del fiume Meschio nel territorio del

Comune di Caneva”.

ARC/MA/gg

