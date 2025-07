(ARC) Centri estivi: Rosolen, 750mila euro per quasi 6mila bambini e ragazzi

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

Sat 26 July 2025 Sostegno ai campus promossi dal Terzo settore e dagli enti di

formazione in tutta la regione

Trieste, 26 lug – “I centri estivi sono un servizio

fondamentale per le famiglie, soprattutto durante la sospensione

dell’attivit? scolastica, poich? rispondono al bisogno di

conciliare tempi di lavoro e vita familiare. Per questo, abbiamo

attivato una linea di finanziamento dedicata, destinata agli enti

del Terzo settore, cui si aggiunge il progetto AttivaScuola,

sostenuto con fondi europei. Si tratta di interventi nuovi che

prevedono la concessione di contributi per la realizzazione di

centri estivi diurni a completamente della misura Dote famiglia –

che per l’anno in corso vale 600 euro a minore – grazie alla

quale i genitori residenti in Friuli Venezia Giulia gi? possono

ricevere un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione

dei figli a questo tipo di servizi”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia

Rosolen, commentando l’investimento di 750mila euro complessivi a

favore delle attivit? estive per bambini e ragazzi in Friuli

Venezia Giulia. Nel dettaglio, 500mila euro sono stati stanziati

per sostenere 32 progetti realizzati da enti del Terzo settore,

mentre altri 250mila euro sono stati impiegati nel progetto

AttivaScuola, finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Complessivamente, saranno circa 6.000 i minori coinvolti nelle

attivit?, organizzate in collaborazione con scuole e Comuni.

Gli interventi sostenuti dal bando per il Terzo settore – la cui

graduatoria ? gi? consultabile online – prevedono centri estivi

di almeno quattro settimane, per cinque giorni a settimana, da

giugno a settembre 2025, con un minimo di 10 iscritti. I centri

sono cos? distribuiti: 4 nel territorio di Gorizia, 12 in quello

del pordenonese, 16 nell’udinese mentre a Trieste non sono stati

finanziati ulteriori progetti, in quanto gi? attivi i Ricreatori

comunali.

I partecipanti attesi sono 4.017, con una media settimanale di

1.471 bambini e ragazzi, cos? suddivisi: 956 della scuola

dell’infanzia, 2.346 della scuola primaria, 630 della scuola

secondaria di primo grado e 85 della scuola secondaria di secondo

grado. Tra questi, 39 minori con disabilit? riceveranno un

supporto specifico, per il quale ? stato concesso un contributo

integrativo pari a 31.379,17 euro. Il personale previsto

comprende un coordinatore, un operatore educativo ogni 15

partecipanti (ogni 10 per i bambini 3-6 anni) e personale

ausiliario proporzionato alle esigenze.

Sono invece oltre 100 i campus proposti dagli enti di formazione

attraverso il progetto AttivaScuola, con attivit? che vanno dalla

robotica alla musica, dalla cucina alle discipline sportive e al

riciclo creativo. Parteciperanno oltre 1.500 bambini e ragazzi

dalla scuola primaria, dalla secondaria di primo grado e dalla

secondaria di secondo grado. I beneficiari saranno distribuiti su

tutto il territorio.

“La Regione Friuli Venezia Giulia – conclude l’assessore – si

conferma un territorio a misura di famiglia, in cui anche i

centri estivi rappresentano un tassello strategico delle

politiche regionali di welfare e innovazione sociale”.

