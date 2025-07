(ACON) SETTIMANA IN CR. I E V COMM SU PDL OPEN SOURCE E RIEVOCAZIONI STORICHE

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 26 lug – Archiviata la manovra estiva

dell’Assestamento di bilancio, in Consiglio regionale del Fvg si

torna a lavorare su altri temi.

Due saranno le proposte di legge, infatti, al centro dei lavori

dell’Assemblea legislativa della prossima settimana.

Nella mattinata di marted? 29 luglio, nella I Commissione,

guidata da Markus Maurmair (FdI), il consigliere Furio Honsell

(Open Sinistra Fvg) illustrer? la sua proposta di legge in

materia di “norme per la promozione e diffusione di sistemi

di software libero nonch? per la trasparenza, l’accessibilit? e

la portabilit? nella pubblica amministrazione”.

Mercoled? 30, invece, sempre in mattinata, nella V Commissione,

presieduta da Diego Bernardis (Fp) verr? illustrata la proposta

di legge “Disciplina organica per la promozione, la

valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione

storica del Friuli Venezia Giulia” di iniziativa del consigliere

Markus Maurmair (FdI).

In entrambe le Commissioni sar? dato spazio anche alle risposte

da parte degli assessori competenti in materia ad alcune

interrogazioni depositate da diversi consiglieri.

