(ACON) MOBILIT. MASSOLINO (PAT-CIV): TAPPA IN FVG DI COP30 BIKE RIDE

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 (ACON) Trieste, 26 lug – “Anche il Friuli Venezia Giulia ?

tappa della Cop30 Bike Ride, la lunga pedalata partita da Baku,

in Azerbaigian, diretta a Bel?m, in Brasile, dove si terr? la

Conferenza Onu sul clima (Cop30)”.

Lo fa sapere in una nota, in occasione del passaggio in regione

dell’iniziativa, Giulia Massolino, consigliera regionale del

Patto per l’Autonomia – Civica Fvg e ambasciatrice del Patto

europeo per il Clima che ha partecipato a una delle tappe della

ciclostaffetta per sottolineare l’importanza della mobilit?

sostenibile e l’urgenza di affrontare concretamente la crisi

climatica.

“Partecipare in bicicletta a questa iniziativa – dichiara

Massolino – ? un modo per testimoniare il mio impegno personale e

politico per un cambio di paradigma nella mobilit? e per

rafforzare il messaggio che la transizione ecologica deve partire

dai territori. La bicicletta non ? solo simbolo, ? strumento

concreto di cambiamento”.

“L’iniziativa – spiega la consigliera -, coordinata a livello

regionale da Fiab Fvg, attraversa il territorio da Gorizia a

Pordenone per poi proseguire verso il Veneto, coinvolgendo

cittadine e cittadini, associazioni e amministrazioni locali.

Sar? anche un’occasione per promuovere una riflessione collettiva

sulle politiche climatiche e sulle soluzioni locali, accessibili,

eque”.

“Crediamo nel potere degli esempi concreti e della partecipazione

diffusa – aggiunge Massolino -. E questa staffetta

internazionale, la pi? lunga mai organizzata, ne ? la

dimostrazione. L’arrivo in piazza Transalpina, dove ci sar? il

passaggio di testimone tra la staffetta slovena e quella che

attraverser? tutta l’Italia nell’anno di Go!2025 ? un gesto

importante di costruzione di comunit? e cultura anche attraverso

la causa climatica: l’ambiente non ha confini”.

“La cittadinanza ? invitata a partecipare – conclude l’esponente

autonomista – e a unirsi anche solo per un breve tratto del

percorso. Tutte le info sul sito https://copbikeride.org/cop30.

Perch? il cambiamento climatico si combatte anche pedalando”.

insieme”.

