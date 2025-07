Uispress n. 29 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 25 luglio 2025

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Uispress n. 29 – venerdì 25 luglio 2025 Anno XLIII

Salto triplo: includere, rigenerare, innovare. L’editoriale di Tiziano Pesce al Vademecum Uisp 2025-26

Anticipiamo l’editoriale del presidente Uisp, Tiziano Pesce, che aprirà il Vademecum associativo 2025-26, che sarà diffuso con l’avvio della nuova stagione sportiva, e che potrete trovare in formato digitale sul sito nazionale http://www.uisp.it a partire dalla metà di agosto 2025.

“Con l’Uisp i valori sociali dello sport diventano pratica concreta e quotidiana di diritti, stili di vita attivi e solidarietà, pace e cooperazione interculturale. Diventano attività sportive “a tua misura”, nessuno escluso, in tutte le età della vita: cultura del movimento nel sistema sportivo e nel terzo settore. Una nuova stagione sportiva prende forma, crescono le nostre sfide. Le abbiamo riassunte in uno slogan ambizioso, che coinvolge l’intera nostra associazione, che è insieme promozione sportiva, sociale e Rete associativa: Salto Triplo. Un impegno complesso che prenderà vita grazie al protagonismo dell’oltre un milione di associati Uisp, delle migliaia di associazioni e società sportive affiliate, di una presenza capillare distribuita su tutto il territorio italiano grazie a una moltitudine di dirigenti, tecnici, formatori, operatori e volontari. Tante persone tenute insieme da una comune idea di sport, una missione con radici antiche che due anni fa è stata finalmente recepita anche dalla nostra Costituzione, all’articolo 33, che “riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”

Leggi l’articolo

“Mai minimizzare”. La Nazionale italiana under 20 di pallacanestro risponde al razzismo con l’oro

David Torresani ha 19 anni, gioca a Treviso, ed è uno dei volti dell’Italia Under 20 di basket che ha appena vinto l’Europeo. Ma, per lui e i suoi compagni, il torneo è diventato presto qualcosa di più. Dopo la pubblicazione della foto ufficiale della squadra, i canali social della Nazionale sono stati presi di mira da decine di commenti a sfondo razzista. Frasi brevi, anonime, ripetute.

GUARDA IL CAROSELLO UISP

È in questo contesto che, al termine della finale vinta contro la Lituania, Torresani ha pubblicato una storia su Instagram: “Grazie mille a tutti i commenti negativi e razzisti sotto i vari post, ci avete dato la carica”.

Il razzismo nello sport non è un’eccezione: è una realtà quotidiana. E non si ferma al professionismo. Proprio da qui nasce il lavoro del progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione, promosso da Uisp Nazionale in collaborazione con UNAR e Lega Serie A, con il sostegno del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 17 città italiane

Leggi l’articolo

Sport e inclusione, bando della Fondazione Con il Sud: benessere e riqualificazione degli spazi. Parla V. Manco

E’ stato pubblicato il bando “Sport e inclusione”, con cui la Fondazione Con il Sud mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere progetti che sappiano coniugare lo sport con percorsi di inclusione e promozione del benessere, formando figure professionali capaci di operare in contesti complessi, ripristinando aree e spazi inutilizzati con attività motorie e fisiche e sostenendo le reti territoriali di associazionismo e volontariato sportivo. L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

“Le linee del bando sono frutto di una consapevolezza del valore sociale dell’attività sportiva, alimentata da un confronto ed uno scambio costanti e maturata negli anni di presenza dell’Uisp, attraverso un lavoro di squadra che ancora oggi continua, nel Forum del Terzo Settore, nella Fondazione Con il Sud e nell’impresa sociale Con i Bambini”, dice Vincenzo Manco, membro del Comitato di indirizzo di Fondazione con il Sud e responsabile del Centro studi e ricerca Uisp.

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente on line, entro il 30 ottobre 2025 attraverso il portale ChàirosLeggi l’articolo

Centri Estivi Multisport Uisp per crescere insieme. Riflettori puntati su giovani e adolescenti

I Centri Estivi Multisport Uisp sono nel pieno dell’attività in tutta Italia: tra partecipazione, inclusione e innovazione la proposta cresce e si evolve, in risposta ai bisogni espressi dai territori. L’Uisp ogni giorno studia proposte e approcci che permettano l’allargamento della partecipazione, aprendo i Centri estivi a diverse fasce di età coinvolgendo bambini, ragazzi e ragazze.

Dai Comitati Uisp di Varese, Macerata e Torino arrivano alcune buone pratiche dell’associazione tese al coinvolgimento della fascia adolescenziale nelle attività estive. A Varese, dopo le media i ragazzi partecipano come “volontari collaborando alla gestione e all’organizzazione delle attività dei più piccoli”, raccontano gli operatori. A Torino l’Uisp ha deciso di aggiungere la fascia adolescenziale andando incontro alle loro esigenze, con una formula senza obblighi di orari e direttamente dal pomeriggio. A Macerata i centri estivi includono attività acquatiche come percorsi in acqua con gonfiabili, nuoto libero con supervisione di più figure adulteLeggi l’articolo

L’Uisp sulla TgR Rai Friuli Venezia Giulia per la Giornata internazionale degli scacchi a Pordenone

Un torneo in un centro commerciale per celebrare la Giornata internazionale degli scacchi: è stata l’idea dell’Associazione scacchistica pordenonese, affiliata Uisp Pordenone, che domenica 20 luglio ha organizzato non un semplice torneo, ma una vera mini maratona di scacchi, all’interno del centro commerciale Meduna di Pordenone. Sessanta partecipanti hanno affrontato sette turni per un totale di 21 partite con livelli di difficoltà crescenti: otto ore di incontri con tempi di riflessione per le mosse sempre più brevi, nel continuo via vai di persone e carrelli, tipico del centro commerciale. Ad aggiudicarsi la competizione è stato Giuseppe Fiorido di San Vito al Tagliamento già campione regionale.

Sulla originale proposta che ha coinvolto giocatori di tutte le età, con un interessante e divertente confronto intergenerazionale,e la redazione della TgR Rai Friuli Venezia Giulia ha realizzato un servizio, che è stato trasmesso nell’edizione delle 19.30 di domenica 20 luglio.

GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI FRIULI VENEZIA GIULIALeggi l’articolo

L’Uisp sulla TgR Rai Emilia-Romagna con il 14° Trofeo Sup Race Città di Cesenatico

Fatica, passione, divertimento: queste le parole chiave condivise dai 110 atleti che hanno partecipato, domenica 20 luglio, alla Sup Race 2025 a Cesenatico, giunta quest’anno alla 14^ edizione. Si è occupata della promozione e organizzazione dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesenatico, la Windsurf Cesenatico, affiliata Uisp Forlì-Cesena.

La rilevanza dell’iniziativa ha sollecitato anche la redazione della TgR Emilia-Romagna che ha realizzato un servizio sulla manifestazione.

GUARDA IL SERVIZIO DEL TGR EMILIA-ROMAGNA

L’evento ha voluto valorizzare il sup (stand up paddle), una forma di surf che si pratica stando in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia per muoversi sull’acqua. Questa pratica combina il movimento sulla tavola alla propulsione con pagaia, offrendo un’esperienza unica di contatto con il mare e di allenamento completo. Il Sup sta vivendo una rapida crescita, grazie alle sue caratteristiche: adatto a tutti i livelli e ideale per esplorare le bellezze del mare in modo sostenibile e divertenteLeggi l’articolo

Sport per tutti e tutte: un ponte tra popoli. Il numero di giugno della rivista della Fsgt dedicato a Gaza

Il numero di giugno 2025 della rivista Sport & plein air realizzata a pubblicata dalla FSGT-Fédération Sportive et Gymnique du Travail è dedicato interamente al tema della crisi di Gaza. “Numero speciale Palestina” è lo strillo in prima pagina, molta attenzione viene dedicata alla formazione degli operatori palestinesi che si è svolta nei mesi scorsi ad Allonnes, Sarthe.

“I gazawi continuano a giocare a calcio, a guardare i match sportivi e a commentarli – scrive il giornalista palestinese Abubaker Abed – Quindi, la vera domanda è “lo sport può contribuire ad alleviare i mali della guerra?”. La risposta è sì, poiché oltre ad essere uno strumento di unione tra la popolazione, le attività sportive possono aiutare effettivamente le vittime dei conflitti armati per affrontare i loro traumi fisici e psicologici”.

Daniela Conti, responsabile Politiche per l’Interculturalità e la cooperazione Uisp: “Il racconto di questo bellissimo progetto ci racconta ancora una volta come lo sport sia uno strumento di dialogo, di diplomazia dal basso, di socializzazione e riabilitazione fisica e mentale”Leggi l’articolo

“Momenti di memoria”. La staffetta tra Milano, Brescia e Bologna per non dimenticare il passato

A Milano, la strage di Piazza Fontana nel 1969 segnò l’inizio di un periodo di violenza politica. A Brescia, la strage di Piazza della Loggia nel 1974 causò numerose vittime tra i partecipanti a un comizio antifascista. Infine, la strage alla stazione di Bologna nel 1980 fu uno degli atti terroristici più gravi della storia italiana, con un bilancio di 85 morti e oltre 200 feriti.

Questi eventi, sebbene distinti, sono collegati da un filo conduttore: la strategia della tensione, un piano eversivo volto a destabilizzare il paese attraverso attentati e violenze, attribuite a gruppi di estrema destra con la presunta complicità di settori deviati dello Stato.

L’evento si aprirà venerdì 25 luglio alle 18 a Liscate (Mi) con l’accoglienza ufficiale della rappresentativa bolognese e l’apertura della mostra con una retrospettiva fotografica della manifestazione. Il ritrovo per la partenza sarà invece il 26 luglio a Milano; nello stesso giorno ci si sposterà nel bresciano. Il 2 agosto sarà la volta di BolognaLeggi l’articolo

Lo sport come diritto, non privilegio. Il progetto Uisp SportUp! verso il traguardo

Con la fine di luglio si concluderà il progetto SportUp!, il progetto promosso da Uisp e finanziato da Sport e Salute S.p.A. per riportare lo sport nei territori dove manca: quartieri periferici, aree interne, famiglie con minori possibilità economiche. Avviato lo scorso ottobre, ha coinvolto 540 bambini, bambine e adolescenti in 18 città italiane, offrendo attività motorie gratuite, regolari, costruite attorno alle specificità di ogni contesto.

La forza del progetto è stata la sua capacità di adattarsi. Ogni Comitato ha disegnato percorsi sportivi a partire dal territorio, mettendo al centro prossimità, relazione e continuità. Le attività si sono svolte in scuole, parchi, cortili e centri giovanili, trasformando luoghi ordinari in spazi di benessere e comunità.

Al centro di tutto, il lavoro degli operatori e delle operatrici sportive: figure formate, capaci di leggere i bisogni, accompagnare con empatia, costruire legamiLeggi l’articolo

Uisp Arezzo: chiuso il Campionato 2025 di Special Futsal. Dove lo sport abbraccia tutti

Lunedì 21 luglio ad Arezzo, presso i campi sportivi del Parco Giuliani, si è svolta la giornata finale dello Special Futsal, il Campionato di calcio a 5 per persone con disabilità organizzato dall’Uisp.

Lo Special Futsal non è solo una competizione sportiva, è soprattutto un’opportunità unica per persone con disabilità di praticare attività fisica, migliorare le proprie abilità motorie e relazionali e vivere l’emozione del gioco di squadra. L’emozione che si respirava ad Arezzo era palpabile: un mix di sana competizione e pura felicità, con ogni gol e ogni parata accolti da applausi scroscianti e sorrisi contagiosi.

Gli atleti, provenienti da diverse realtà della provincia di Arezzo, hanno dimostrato sul campo non solo le loro capacità tecniche, ma soprattutto una determinazione e una passione che hanno ispirato tutti i presenti. Ogni partita è stata un esempio di fair play e di voglia di divertirsi, superando ogni limite percepito e celebrando le abilità di ciascunoLeggi l’articolo

Approvato il 30° Rapporto annuale Acri: stanziati oltre un miliardo di euro per 22mila progetti

Il Consiglio di Acri ha approvato il trentesimo Rapporto annuale, che presenta i dati aggregati dai bilanci 2024 delle Fondazioni di origine bancaria.

“Da quasi 35 anni, le Fondazioni di origine bancaria sono un attore importante per il nostro Paese – ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente Acri – L’attenta politica di diversificazione e di gestione del patrimonio, consolidata nel tempo, consente alle Fondazioni di cogliere le condizioni favorevoli offerte dai mercati, così da alimentare l’attività erogativa corrente e conservare una discreta capienza dei fondi per le attività future. Questo approccio ha permesso, anche nel 2024, di superare la soglia del miliardo di euro di erogazioni – il miglior risultato degli ultimi 14 anni – e di accrescere la consistenza dei fondi di stabilizzazione, oggi pari a poco meno di 2,5 volte l’erogato annuale, così da garantire flussi erogativi futuri, anche in eventuali situazioni sfavorevoli dei mercati. Una condizione che consente di progettare sul lungo periodo e di sperimentare soluzioni innovative. È così che le Fondazioni interpretano e realizzano la propria missione”

Leggi l’articolo

Anche quest’anno puoi donare il tuo 5×1000 all’Uisp: per i diritti e la coesione sociale

Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il modello 730/2025 precompilato per la visualizzazione, per le modifiche e l’invio si partirà dal 15 maggio e si avrà tempo fino alla scadenza del 30 settembre ed entro il 31 ottobre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno.

Perché sostenere l’Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare.

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Sport sociale e per tutti Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: Quando senti il sole: Sitting Volley Uisp, guardare con occhi diversi; A Castellabate (Sa) il Campionato Uisp di nuoto in acque libere; Le attività Uisp Firenze nell’Istituto penale per i minorenni Meucci; Scopriamo il progetto SportUp con un viaggio da Roma a Taranto; Qui si insegna l’ecologia del gioco e della vitaLeggi l’articolo

Per aggiornamenti consultare il sito www.uisp.it

Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLIII

direttore responsabile: Ivano Maiorellaredazione: Elena Fiorani, Francesca Spanòsegreteria di redazione: Monica Tanturliwebmaster: Antonio Marcello