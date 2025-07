(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 GIUBILEO DEI GIOVANI: PRESS TOUR NELL’AREA DI TOR VERGATA

Appuntamento per la stampa lunedì 28 luglio alle ore 9

Al fine di illustrare le misure organizzative messe in atto dal Dipartimento della Protezione Civile per garantire il funzionale svolgimento del Giubileo dei Giovani, così come previsto dal Decreto legge n. 95 del 30 giugno 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha programmato un press tour presso l’area di Tor Vergata, a Roma, che si svolgerà lunedì 28 luglio alle ore 9.

Nel corso dell’iniziativa, i giornalisti accreditati potranno visitare l’area di Tor Vergata che accoglierà i giovani in occasione della veglia e della celebrazione eucaristica del 3 e 4 agosto e il “Villaggio campale” che ospiterà 4000 volontari della protezione civile e tutti coloro che garantiranno il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione.

L’appuntamento per i giornalisti accreditati sarà lunedì 28 luglio alle ore 9 in viale dell’Archiginnasio a Roma nei pressi dell’ingresso all’area della “Città dello Sport di Tor Vergata”.

Roma, 25 luglio 2025

____________________________________________

Ufficio Stampa del Dipartimento

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Via Ulpiano, 11 – 00193 Roma

____________________________________________