(ARC) Territorio: Amirante, mosaico sia sempre pi presente nell’urbanistica

Spilimbergo, 25 lug – "Il nostro compito, come istituzioni, ?

quello di sostenere con convinzione questo patrimonio e favorirne

la diffusione, non solo all’estero, ma soprattutto nel nostro

territorio, dove deve continuare a essere orgogliosamente

visibile e vivo. Il mosaico non ? solo arte ma anche un elemento

che deve entrare sempre con pi? determinazione nell’urbanistica

delle nostre citt?”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Territorio, Cristina Amirante, intervenendo a Spilimbergo

all’inaugurazione della mostra annuale “Mosaico&Mosaici”, che

raccoglie le migliori opere realizzate dagli allievi durante

l’anno formativo. La mostra rappresenta, anche per l’edizione

2025, un punto di riferimento per la promozione dell’arte musiva

a livello internazionale, mettendo in luce non solo la capacit?

artistica degli studenti, ma anche il ruolo del mosaico come

elemento distintivo del patrimonio identitario del Friuli Venezia

Giulia.

Nel suo intervento, l’assessore Amirante ha sottolineato il

valore strategico del mosaico nella rigenerazione urbana e

nell’architettura contemporanea, auspicando una maggiore

valorizzazione di quest’arte da parte dei professionisti del

settore e delle amministrazioni pubbliche. “Il mosaico ? parte

della nostra tradizione artistica e culturale – ha detto

l’esponente dell’esecutivo Fedriga – ma ? anche una risorsa

contemporanea, capace di trasformare gli spazi urbani con opere

che coniugano bellezza e significato”.

A tal proposito, Amirante ha voluto ricordare la sua esperienza

diretta nella realizzazione del mosaico simbolo della Capitale

europea della cultura 2025, collocato in piazza Transalpina al

confine tra Gorizia e Nova Gorica e inaugurato nel 2004:

“Un’opera iconica, realizzata proprio dalla Scuola Mosaicisti del

Friuli, che rappresenta non solo la caduta di un confine, ma

anche la forza di una scuola e di una regione che crede nell’arte

come forma di identit? e dialogo”.

Infine, nel ringraziare gli allievi, il corpo docente e tutti gli

operatori della Irene di Spilimbergo, l’assessore ha ricordato

l’attenzione del Friuli Venezia Giulia verso un’eccellenza

culturale e formativa come la Scuola Mosaicisti del Friuli, “un

patrimonio che le istituzioni devono sostenere con convinzione,

favorendone la diffusione, non solo all’estero, ma soprattutto

nel nostro territorio, dove deve continuare a essere

orgogliosamente visibile e vivo”

