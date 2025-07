(ARC) Eventi: Scoccimarro, con meeting Benvenuti ribalta internazionale

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 L’assessore a Trieste alla presentazione dell’importante evento

di atletica leggera

Pordenone, 25 lug – “Questo importante meeting rappresenta

un’occasione significativa non solo per la crescita sportiva dei

nostri giovani atleti, ma anche per portare Trieste alla ribalta

internazionale nel panorama dell’atletica leggera, coerentemente

con la vocazione internazionale che da sempre contraddistingue la

nostra citt?”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo alla presentazione

– in Comune a Trieste – del “18. Triveneto Meeting Memorial Jack

Benvenuti”, manifestazione sportiva internazionale di atletica

leggera. L’avvio dell’evento sportivo ? in programma domani

pomeriggio nell’impianto di atletica “Draghicchio” (Campo

Cologna) di Trieste.

Nel congratularsi con gli organizzatori per l’impegno e la

qualit? della manifestazione, Scoccimarro ha sottolineato il

valore di un appuntamento che offre un’importante opportunit? a

giovani talenti emergenti, anche nelle categorie europee under 20

e under 23.

“L’impegno della Regione – ha aggiunto l’assessore portando il

saluto dell’Amministrazione regionale – ? quello di sostenere

manifestazioni di alto profilo come questa e, attraverso

finanziamenti a nuovi progetti in partenariato, mettere a

disposizione strutture sportive sempre pi? moderne e funzionali.

In questo modo – ha concluso l’esponente della Giunta – vogliamo

riaffermare con forza il ruolo internazionale di Trieste anche

nello sport, un settore che contribuisce a promuovere valori,

comunit? e visibilit? per il nostro territorio”.

