(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): S A MIE RICHIESTE NON RESTI PROMESSA VANA

(ACON) Trieste, 25 lug – "L'accoglimento, da parte della Giunta

regionale, di tre ordini del giorno presentati da Open Sinistra

Fvg rappresenta un importante segnale di apertura, in particolare

sul tema dell’accessibilit? sanitaria nelle aree periferiche e

per le persone pi? fragili”. Lo dichiara in una nota Furio

Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, alla

conclusione dell’esame in Aula del disegno di legge di

Assestamento di bilancio 2025-27.

“Durante l’esame del ddl 57 – prosegue Honsell – ? stato,

infatti, approvato un nostro ordine del giorno che impegna la

Giunta a valutare l’attivazione di un tavolo tecnico dedicato

alla promozione di una rete di trasporto intercomunale per

l’accesso ai servizi sanitari, coinvolgendo Aziende sanitarie,

enti locali, Terzo settore e attori della mobilit? sociale, e la

possibilit? di avviare sperimentazioni di servizi flessibili di

accompagnamento sanitario: in molte zone montane o a bassa

densit? del Friuli Venezia Giulia, l’assenza di mezzi pubblici

adeguati ostacola l’accesso alla prevenzione, alle cure e alla

riabilitazione, colpendo soprattutto le persone senza mezzi

propri o reti familiari di supporto. Aver ottenuto l’impegno