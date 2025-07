(ACON) DEFR. OK AULA: STRATEGICO PER MAURMAIR, INCOMPLETO PER CARLI E HONSELL

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 25 lug – "Il Documento di economia e finanza

regionale (Defr) ?, come evidenziato anche dal presidente

Massimiliano Fedriga, uno degli atti strategici di pianificazione

economico-finanziaria della Regione perch? permette di

comprendere gli obiettivi che la Giunta regionale intende

conseguire nel 2026”, parola del relatore per la maggioranza

Markus Maurmair (FdI), con l’Aula che ne ha approvati i contenuti

a chiusura della tre giorni dedicata alla manovra di bilancio

d’assestamento estivo: 28 s? del Centrodestra e 19 no delle

Opposizioni, nessun astenuto.

Pi? precisamente, l’Assemblea ha accolto la proposta di

risoluzione allegata alla relazione di Maurmair con cui si

impegna la Giunta “a perseguire le linee programmatiche

individuate nel Defr 2026 favorendo e incentivando gli

investimenti ritenuti pi? idonei a promuovere il sostegno dei

settori ritenuti pi? strategici per rilanciare l’economia

regionale anche attraverso l’utilizzo delle risorse che verranno

messe a disposizione della Regione dal Pnrr e dai Fondi Ue”.

L’opinione dei due consiglieri per la minoranza, Andrea Carli

(Pd) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), ? stata differente.

Il primo ha citato dati statistici, sottolineando un Pil che

cresce troppo poco e cos? anche l’economia; oltre 900 milioni di

euro non spesi nelle casse degli enti locali; nanismo delle

imprese; rivitalizzazione dei borghi e dei negozi di vicinato;

progetti di welfare territoriale; montagna che si spopola e

bisogno di fornire maggiori servizi pi? che bonus a pioggia;

nessuna attenzione al Tagliamento e poca al rischio

idrogeologico.

“Nella parte di analisi, il Defr ? diventato un documento

celebrativo e apologetico, utile per una narrazione

propagandistica”, ? stato il giudizio lapidario di Honsell, che

ha spiegato come “si continui a guardare a chi sta peggio, ecco

perch? sembra che siamo tra coloro che stanno meglio”.

Inoltre, a suo avviso “mancano i dati che permetterebbero di

mettere a fuoco le principali criticit?: la scarsa attrattivit?,

per non dire la fuga, di lavoratori ad alto contenuto di

conoscenza da parte delle imprese e la mancanza di integrazione

di quei lavoratori, spesso stranieri, e delle loro famiglie,

impiegati in lavori a basso contenuto di conoscenza. E non c’?

un’analisi approfondita dei fenomeni migratori che riguardano i

giovani. Ci si compiace che le persone con un reddito inferiore

al rischio di povert?, in Fvg, siano solo il 10,1%, dato

sensibilmente inferiore alla media nazionale. Ma stiamo comunque

parlando di oltre 100.000 persone”.

