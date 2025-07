(ACON) ASSESTAMENTO. OPPOSIZIONI VOTANO NO MA PISANI (SSK) SI ASTIENE

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – Ventisei s?, diciotto no e

un’astensione: questi i numeri della votazione del disegno di

legge 57, Assestamento del bilancio per gli anni 2025-27. I

consensi sono arrivati dai Gruppi di Centrodestra, i dissensi

dalle Opposizioni, a parte Marko Pisani (Ssk) astenuto.

Dalle dichiarazioni di voto ? emersa la contrariet? di Furio

Honsell (Open Sinistra Fvg) “ad un Assestamento che ha

investimenti interessanti, ma l’equilibrio non ? soddisfacente in

quanto permangono le gi? segnalate criticit? e serviva pi?

coraggio per attrarre in regione ricercatori e accademici.

Bisogna distribuire le risorse secondo i bisogni dei cittadini”.

Per Rosaria Capozzi (M5S) bene alcuni aspetti per imprese e

pensionati, “questo a dimostrazione che non siamo per il no a

prescindere, ma non c’? una svolta, n? ambientale, n? sociale.

Non siamo d’accordo con le politiche espresse dall’Assestamento”.

“Poste puntuali come metodo ormai sdoganato”, per Serena

Pellegrino (Avs). “Mi auguro – ha detto – che con il ripristino

delle Province, la Regione riprenda il suo importante ruolo

legislativo”. Pochi per lei “i servizi, molti i grandi eventi, le

piste da sci incongruenti e le grandi opere per chi fa utili”,

con “cittadini che intanto non ce la fanno ad arrivare a fine

mese”.

Per il Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo ha

detto di “buone proposte giunte da ogni parte, in questi tre

giorni, poi la legge dei numeri ha fatto s? che la Maggioranza

potesse accogliere quasi solo i propri emendamenti, pochissimi

delle Opposizioni”. Il consigliere ? “contrario alla manovra

perch? permangono i divari su questioni fondamentali per

autonomie locali, sviluppo turistico con overtourism e nuove

piste da sci contro ogni allarme della comunit? scientifica”.

Andrea Carli, per il Pd, ha chiuso i commenti ribadendo “i

tentativi conciliatori degli ultimi tre giorni, ma alla fine,

delle proposte fatte anche di rilievo dalle Opposizioni, ? stata

accolta ben poca cosa”. Il dem ha evidenziato poi che “rester? un

avanzo nelle casse dei Comuni a fronte di una crescita scarsa.

C’? rammarico nel sentire la regola del ‘I soldi li abbiamo noi,

dunque abbiamo anche ragione’. Il voto non pu? che essere

negativo”.

ACON/RCM-fc

250212 LUG 25