(ACON) ASSESTAMENTO. MORETUZZO (PAT-CIV): GIUNTA UMILIA COMUNI NON ALLINEATI

25 Luglio 2025

Trieste, 25 lug – – "In una manovra da circa 1,2

miliardi di euro, con 272 milioni stanziati al mondo delle

autonomie locali, ci sono decine di amministrazioni comunali che

sono rimaste completamente escluse da qualunque finanziamento,

con l’unica colpa di non essere politicamente allineate al

governo regionale. Questo dato ? la cifra della modalit? di

amministrare della Giunta Fedriga: chi non si piega ai diktat

della maggioranza rimane escluso dai riparti”.

Cos? in una nota il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica

Fvg Massimo Moretuzzo, commentando gli stanziamenti nella

concertazione.

“Come ? possibile che ci siano Comuni che da 5 anni non stanno

ricevendo contributi dalla Regione per le opere necessarie al

loro territorio? Perch? Romans d’Isonzo, Ruda, Villesse, Fagagna,

Staranzano, Gradisca d’Isonzo, Turriaco, Povoletto, Treppo

Grande, solo per citarne alcuni, non hanno preso quasi nulla in 5

anni e neanche un centesimo in questo assestamento di bilancio

che stanzia 272 milioni per gli enti locali? Abbiamo chiesto

all’assessore Roberti di spiegare quali sono i criteri con i

quali viene effettuato il riparto e non ci ? stata data nessuna

risposta, se non che sono “criteri discrezionali””.

“? evidente che l’amministrazione Fedriga penalizza in modo

palese i Comuni che non sono allineati politicamente al

centrodestra e questo non ? accettabile – continua Moretuzzo -. I

soldi pubblici sono frutto delle imposte pagate dai cittadini e

dalle cittadine e dalle imprese che vivono e lavorano in tutto il

territorio regionale, compresi i comuni esclusi dai

finanziamenti. Ci sono invece Comuni che in questi anni sono

stati inondati di contributi, con una sperequazione territoriale

clamorosa. Anche in questa manovra Trieste ha ricevuto pi? di 40

milioni di euro, mentre a Udine sono stati assegnati a fatica 16

milioni di cui 10 in project financing, con tutte le difficolt?

del caso”.

“Siamo di fronte a una situazione di palese ingiustizia, cui la

Giunta Fedriga deve rendere conto. Come deve rendere conto del

fatto che questi 272 milioni si aggiungono ai 948 milioni di euro

fermi nelle casse dei Comuni, che non riescono a cantierare i

progetti per la mancanza di personale tecnico e amministrativo

degli uffici. Continuare a ignorare la necessit? di mettere mano

al sistema delle autonomie locali spingendo verso la gestione

aggregata dei servizi ? un errore clamoroso. Continuare a pompare

soldi in un sistema bloccato ? utile solo a mantenere una

gestione del potere che non ha nulla a che fare con i bisogni

delle nostre comunit?”.

