(ACON) ASSESTAMENTO. MAURMAIR (FDI): ASSUNZIONE DI RESPONSABILIT VERSO FVG

Roma, 25 Luglio 2025

Trieste, 25 lug –

Assestamento rappresenta un passaggio cruciale per dare risposte

puntuali ai bisogni del territorio. Con oltre 1,2 miliardi di

euro, si tratta della seconda manovra pi? consistente nella

storia della Regione”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli

d’Italia Markus Maurmair relatore di maggioranza del

provvedimento.

“Il lavoro svolto in Aula – prosegue Maurmair – ? stato intenso:

tre giorni di confronto, oltre 30 ore di discussione e quasi 1000

emendamenti analizzati. Un impegno importante da parte della

maggioranza, portato avanti con coerenza, seriet? e in pieno

raccordo con la Giunta Fedriga. Il testo ? stato approvato dal

Consiglio regionale con 28 voti favorevoli, 18 contrari e

un’astensione”.

“Questa manovra non ? solo un atto tecnico ma uno strumento

concreto per sostenere la crescita e rafforzare i servizi in

tutto il Friuli Venezia Giulia. ? la dimostrazione di un

centrodestra compatto e attento ai bisogni delle persone”,

conclude la nota.

