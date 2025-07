(ACON) ASSESTAMENTO. MANOVRA APPROVATA, COSA CAMBIA SETTORE PER SETTORE/2

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – Ecco le principali novit? introdotte

con l’approvazione della manovra di Assestamento estivo, settore

per settore.

CULTURA. A disposizione del vicegovernatore e assessore Mario

Anzil, nei settori della cultura e dello sport, ci sono 83

milioni di euro. Tra gli interventi, spiccano i 5 milioni ad

Erpac per la valorizzazione del parco storico di Villa Manin e

l’incentivo ai progetti di valorizzazione dell’architettura

fortificata (3,5 milioni) e dei giardini storici (1,5 mln). Un

contributo di 1,3 mln servir? a migliorare la fruibilit?

dell’opera artistica digitale in galleria Bombi a Gorizia. Un

milione andr? a sostegno dei programmi e attivit? dei Musei

civici. 400mila euro saranno destinati alla fruibilit? dei siti

Unesco a beneficio delle persone disabili. Vengono poi stanziati

800mila euro per Pordenone capitale della cultura 2027. Un

contributo di 1,8 milioni andr? all’Associazione partigiani

Osoppo per acquisire Casa Cosattini a Udine. Un emendamento ha

assegnato al Comune di Trieste 1,5 mln per riqualificare l’area

antistante il teatro Rossetti.

SPORT. Un budget di 14,9 milioni ? destinato a finanziare,

tramite bando, interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria negli impianti. Un fondo di 5,6 milioni viene

assegnato all’organizzazione di manifestazioni sportive

agonistiche e amatoriali. Al Comune di Cividale andranno 2 mln

per i lavori necessari a riaprire la piscina comunale. Gli

emendamenti hanno inoltre portato 3 milioni al Comune di

Palmanova per l’ampliamento del centro sportivo Bruseschi, 2,5

mln per una palestra polifunzionale nel villaggio Bella Italia di

Lignano Sabbiadoro, 1,4 mln per interventi di valorizzazione

delle infrastrutture sportive sede di gara in serie D. Al Comune

di Pordenone sono invece destinati 1,5 mln per riqualificare il

palasport Crisafulli, mentre 1,2 mln andranno al Comune di

Precenicco per interventi sull’impianto sportivo Comisso.

LAVORO. All’interno del budget di 24 milioni assegnato

all’assessore Alessia Rosolen per famiglia, istruzione,

formazione e lavoro, spiccano i 5,5 milioni per Elettra

Sincrotrone, i 4 milioni e 427mila euro per gli incentivi

destinati alle imprese per promuovere l’assunzione e la

stabilizzazione del personale. Altri 2 milioni e 567mila euro

sono orientati all’utilizzo dei disoccupati nei cantieri. Altri

fondi, superiori al milione di euro, verranno assegnati ai Punti

di ascolto. Introdotti anche incentivi per le aziende che

assumono personale interessato dalla cassa integrazione. Avviate

azioni anche per il reclutamento all’estero, in collaborazione

con gli atenei.

SCUOLA. Il pacchetto scuola vale 4,5 milioni. Ulteriori fondi

vengono assegnati a chi gestisce posti-letto per gli studenti

universitari, con 3,5 milioni al Centro Valle di Pordenone.

Verranno coperte anche le borse di dottorato di ricerca a favore

dei Conservatori di Udine e Trieste, mentre le scuole medie a

indirizzo musicale potranno ricevere contributi fino a 10mila

euro.

SALUTE. La misura di maggior impatto mediatico nell’ambito del

budget dell’assessore Riccardo Riccardi, pari a 69 milioni, ?

l’incentivo agli studenti di infermieristica con l’obiettivo di

agevolarne gli studi e garantirne una continuit? di impiego

nell’ambito del servizio sanitario regionale. Altri 3 milioni

sono destinati alla ricerca di soluzioni abitative per gli

infermieri che gi? lavorano in regione. 10 milioni vengono

destinati alla ristrutturazione di immobili destinati all’abitare

inclusivo, mentre 7,5 mln serviranno agli adeguamenti

contrattuali del personale che opera nei servizi per la

disabilit?. Tra le misure per la non autosufficienza, 4,5 mln

sono messi in campo per abbattere i mutui delle strutture

residenziali, mentre vengono integrati il fondo sociosanitario

disabilit? (con 4 milioni), il fondo per l’autonomia possibile

(2,7 mln) e il fondo sociale per la disabilit? (3,5 mln).

Previsto un incremento di 3,8 milioni per gli investimenti nel

Ssr, mentre 9 milioni sono assegnati ai sistemi informativi per

il fascicolo sanitario elettronico, le liste di attesa, i flussi

Pnrr, le Case di Comunit?, il monitoraggio della telemedicina,

l’integrazione dei privati accreditati. Incrementata con 2,9 mln

anche la capacit? di innovazione con robotica e automazione

intelligente. La somministrazione di terapie innovative sui

pazienti oncologici viene finanziata con 1 milione e mezzo di

euro; il medesimo importo servir? a finanziare la vaccinazione

sinciziale dei neonati. Un milione sar? impiegato per sviluppare

progetti con il terzo settore a vantaggio di anziani fragili o

non autosufficienti. Stanziati anche 7,5 milioni in pi? per i

rinnovi contrattuali delle cooperative sociali, e ulteriori

risorse per adeguamenti tariffari e strutturazione delle equipe