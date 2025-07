(ACON) ASSESTAMENTO. MANOVRA APPROVATA, COSA CAMBIA SETTORE PER SETTORE / 1

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – L’approvazione della manovra di

Assestamento estivo da 1 miliardo e 200 milioni d? il via a un

gran numero di interventi finanziari e legislativi. Ecco le

principali novit? settore per settore.

ATTIVIT? PRODUTTIVE. L’assessore Sergio Emidio Bini – che pu?

contare in totale su una dotazione di 239 milioni tra attivit?

produttive e turismo – continua a puntare forte sull’Agenda

manifattura 2030, il piano incaricato di individuare linee di

sviluppo per le imprese che si vede incrementare la dotazione con

ulteriori 69,1 milioni. Altri 40 milioni vengono assegnati ai

fondi di rotazione regionali. Risorse importanti anche per

artigianato attraverso i canali contributivi del Cata (6,8 mln),

fotovoltaico nelle imprese (7,2 mln), piccole e medie imprese del

terziario (7 mln), acquisto di macchinari per le aziende (5,2

mln). Numerose poste riguardano i consorzi di sviluppo

industriale: 4,5 milioni al Cosef per tre diversi progetti, tra i

quali 3 mln per potenziare l’impianto di depurazione acque della

Ziu, 2 all’Interporto di Trieste per l’infrastrutturazione di una

nuova area. Altri 4,5 milioni vengono destinati al Nip di Maniago.

TURISMO. Un contributo di 17 milioni servir? a sostituire la

seggiovia Valvan sullo Zoncolan, mentre viene incrementato con

ulteriori 5 milioni il fondo per l’insediamento di alberghi a 4 o

pi? stelle. Ulteriori 2 milioni verranno destinati alla

riqualificazione della terrazza a mare di Lignano. Con gli

emendamenti di Giunta sono arrivati 50 milioni destinati a un

nuovo fondo immobiliare da attivare con soggetti pubblici e

privati per investimenti nel settore turistico-alberghiero, e 31

milioni destinati al polo turistico di Sappada che serviranno a

realizzare una nuova cabinovia.

AGRICOLTURA. A disposizione dell’assessore Stefano Zannier 89

milioni. La maggior parte delle risorse, 60 milioni, viene

assegnata al fondo di rotazione regionale per interventi nel

settore agricolo. Altri 1,75 milioni vengono stanziati per

completare le domande sui pannelli fotovoltaici, mentre 700mila

euro serviranno alla Comunit? di montagna della Carnia per

realizzare un centro di raccolta dei foraggi e 300mila euro

vengono destinati a un progetto di fertirrigazione. Novit?

normativa per le attivit? agrituristiche, che potranno offrire ai

loro clienti anche attivit? legate al benessere della persona. Un

milione di euro va a integrare il budget delle opere

idraulico-forestali. Con un emendamento sono stati aggiunti

165mila euro per la struttura logistico-ricettiva destinata agli

atleti delle discipline invernali.

AMBIENTE ED ENERGIA. L’assessore Fabio Scoccimarro ha potuto

movimentare 86 milioni. Una fetta importante del budget, 20

milioni, ? destinata alla difesa del suolo, tra manutenzioni e

nuovi progetti. Ulteriori 12,2 milioni andranno ai Comuni per la

realizzazione o riqualificazione dei centri di raccolta rifiuti,

mentre 1,6 milioni saranno assegnati al Comune di Palazzolo dello

Stella per chiusura e messa in sicurezza dell’ex discarica

Bragagnon. Per i lavori di dragaggio vengono messi a disposizione

5,5 milioni, mentre 400mila euro andranno a finanziare il primo

impianto di energia rinnovabile a Spilimbergo. Altri 6 milioni

andranno a sostegno delle Cer (Comunit? energetiche rinnovabili)

private. E sempre su questo tema, alla societ? Friuli Energia

vengono assegnati 2 milioni per compiti di progettazione della

Cer, la Comunit? energetica rinnovabile. Con 3 milioni verranno

finanziati i Comuni che hanno chiesto sostegno per la

manutenzione dei corsi d’acqua, mentre ulteriori 5 milioni

andranno a potenziare il fondo per gli sconti sui carburanti.

Altri 2,55 mln serviranno alla bonifica del cosiddetto “sito

orfano” delle Terme romane di Monfalcone. Con gli emendamenti

sono arrivati 10 milioni ad Ausir per gli investimenti nel

servizio idrico integrato, 3 milioni per prevenzione e

mitigazione del rischio idrogeologico e 1,66 mln per la discarica

di rifiuti non pericolosi di Trivignano Udinese. Una posta di

2,83 milioni servir? alla Comunit? di montagna del Gemonese per

intervenire a Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis mettendo in

sicurezza le sponde del lago dei Tre Comuni.

INFRASTRUTTURE. Nell’ambito dei 284 milioni di competenza

dell’assessore Cristina Amirante, una fetta importante (62

milioni) andr? a coprire le maggiori spese necessarie per

realizzare la Tangenziale sud di Udine. La Regione si assumer?

poi la regia diretta del servizio di trasporto marittimo

stagionale, preparando una nuova gara da complessivi 30 milioni

di euro. Viene inoltre prorogata la graduatoria per i centri

minori (3 milioni), cos? come i fondi per le politiche sociali

Ater (3 mln). Le stesse Ater ricevono 4 milioni per gli

interventi sulle politiche abitative. Risorse importanti (10

milioni) vengono assegnate anche all’ammodernamento dei treni

regionali Etr, mentre la Regione interverr? anche nel rinnovo del

parco autobus con la sostituzione dei mezzi a gasolio con bus

elettrici o a idrogeno. Altri 3,6 milioni serviranno a realizzare

parcheggi di interscambio vicino alle stazioni ferroviarie. Due

milioni andranno al Cosef per la manutenzione dello scalo

ferroviario di Osoppo. A Fvg Strade vengono assegnati 10 mln per

la manutenzione straordinaria dei piani viabili. Una posta

rilevante, di 20,2 milioni, consentir? alla Regione di realizzare

gli edifici scolastici innovativi progettati dall’Inail.

Stanziati poi 27 milioni agli Edr per la manutenzione

straordinaria degli edifici scolastici, 15 milioni per le

manutenzioni stradali. Altri 7 mln finanzieranno il fondo per gli

impianti fotovoltaici, e una cifra di pari importo ? destinata ai

lavori di recupero del castello di Colloredo di Monte Albano.

Otto milioni andranno ai Comuni per il rifacimento del manto

stradale. Un’altra norma consentir? agli enti locali di attingere

a contributi regionali per riqualificare aree dismesse. Un

contributo di 1,8 milioni servir? all’Universit? di Udine per

restaurare l’immobile ex Stella Matutina di Gorizia, mentre 2

milioni vengono assegnati all’Interporto di Fernetti per opere di

infrastrutturazione. Tramite gli emendamenti sono arrivati 6

milioni per ristrutturare il ponte di Piuma a Gorizia, 2 milioni

per la nuova autostazione di Udine, 1 milione per climatizzare

gli edifici adibiti a centri estivi per bambini e ragazzi nelle

quattro citt? capoluogo.

PROTEZIONE CIVILE. La manovra destina ulteriori 25 milioni e

750mila euro al fondo della Protezione civile regionale, di

competenza dell’assessore Riccardo Riccardi. Una norma classifica

come zona a elevato rischio di frana l’abitato di Quinis,

frazione di Enemonzo, assegnando 250mila euro per predisporre

interventi strutturali. Con gli emendamenti sono arrivati 2

milioni per sistemare la caserma Goi Pantanali di Gemona e 1

milione per l’associazione dei Comuni terremotati, tutti

interventi legati al cinquantesimo anniversario del sisma del

1976.

1 – segue

ACON/FA-fc

250226 LUG 25