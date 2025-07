(ACON) ASSESTAMENTO. FORZA ITALIA: QUASI 280 MLN PER SCUOLE E INFRASTRUTTURE

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “Quasi 280 milioni di euro per strade,

scuole, infrastrutture, impianti sportivi e spazi sociali. Questo

? l’importo dell’assegno staccato dalla Regione, con

l’assestamento di bilancio approvato nella notte tra gioved? e

venerd?, per i Comuni del territorio regionale. Le risorse sono

prelevate da tre capitoli diversi: 94 milioni dalla

concertazione, 116 milioni dal fondo di rilancio e 67 dal

capitolo dedicato al partenariato pubblico-privato. E vanno a

dare risposte concrete, rapide e solide ai bisogni quotidiani

delle comunit? locali. ? un segnale forte di visione e

lungimiranza, oltre che di maturit? politica”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea

Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, commentando

l’approvazione del documento contabile da parte del Consiglio

regionale.

“Forza Italia – proseguono i consiglieri – sostiene con

convinzione queste scelte che coniugano crescita e coesione

sociale, superando le appartenenze politiche locali e dimostrando

la maturit? politica e amministrativa di una maggioranza che

guarda al bene comune regionale, senza restare prigioniera di

piccoli recinti partitici. La manovra premia progetti validi,

sostenibili e funzionali, ovunque si trovino”.

Tra gli interventi pi? significativi finanziati grazie alla

manovra, 1,42 milioni per la messa in sicurezza sismica e la

riqualificazione della scuola primaria di San Giovanni al

Natisone, 2 milioni per la palestra comunale di Faedis, 1,5

milioni per la ristrutturazione della biblioteca di Premariacco,

3 milioni per la ricostruzione della scuola media di San Quirino,

2,5 milioni per il centro sociale di Cordenons e altrettanti per

la residenza per anziani a Casarsa, 750mila euro per lo sviluppo

del nuovo polmone verde del Bosco Romagno, a Cividale del Friuli.

Ci sono poi 2 milioni per Gonars per la costruzione della nuova

biblioteca e per la progettazione e realizzazione del nuovo

auditorium, un ulteriore milione per realizzare un museo

multimediale nell’ambito di un progetto condiviso tra i Comuni di

Palmanova, Gonars e Visco. A Trieste arrivano oltre 8 milioni di

euro per quattro interventi strategici: 1,9 milioni per

completare la riqualificazione dello stadio Ferrini, 2,3 milioni

per ridare nuova vita a piazza Sant’Antonio, 3,5 milioni per

costruire la nuova palestra Ervatti a Prosecco e 400mila euro per

l’acquisto dell’ex macello di Prosecco, destinato a una nuova

funzione pubblica.

“Parliamo di interventi che toccheranno con mano famiglie,

studenti, sportivi, anziani e giovani in tutto il territorio

regionale – concludono Cabibbo, Novelli e Lobianco -. Non ? solo

un assestamento tecnico, ma una vera e propria scelta politica a

favore dello sviluppo del territorio e della qualit? della vita

delle nostre comunit?. Forza Italia continuer? a lavorare per

rafforzare questo modello di buon governo e responsabilit?,

tenendo sempre crescita e coesione sociale come direttrici

imprescindibili da sviluppare parallelamente”.

