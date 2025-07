(ACON) ASSESTAMENTO. CAPOZZI (M5S): SERVIVANO MISURE DI SOSTEGNO A REDDITO

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “Questo assestamento, a nostro avviso,

delinea in maniera tanto evidente quanto eloquente quello che

costituisce l’assetto dell’attuale Maggioranza, a seguito della

mozione di fiducia al Governo regionale. La manovra, infatti,

contiene tutta la granitica fiducia concessa al presidente e,

prendendo spunto dai singoli capitoli, si pu? addirittura

‘monetizzare’ con grande facilit? il peso di questa o quell’altra

forza di maggioranza nell’ambito di una graduatoria che vede in

pole position Fedriga presidente, seguita da Fratelli d’Italia.

Segue, a ruota, la Lega e, infine, il fanalino di coda Forza

Italia”.

Lo rimarca, in una nota stampa di valutazione riassuntiva al

termine dei lavori fiume dedicati all’assestamento estivo, la

consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle),

evidenziando anche di aver individuato “un equilibrio

sostanzialmente uguale a quello della precedente manovra con la

considerazione aggiuntiva che, nel frattempo, siamo stati

travolti da una presunta crisi regionale per poi, alla fine, non

vedere assolutamente nessun cambiamento negli equilibri di

vertice, n? tantomeno nell’azione di governo e nella

programmazione”.

“Ancora una volta – aggiunge l’esponente pentastellata – non

intravediamo dunque alcun cambio di direzione per la nostra

regione, tanto dal punto di vista ambientale, quanto purtroppo

sul piano sociale ed economico”.

“Ci aspettavamo maggiore audacia – precisa Capozzi – davanti a un

assestamento caratterizzato, per l’ennesima una volta, da

disponibilit? finanziarie cos? eccezionalmente ingenti. Ci

attendevamo che, per esempio, venisse introdotta una misura di

sostegno al reddito, simile a quello di cittadinanza, dopo che la

sua abolizione ha penalizzato tantissimi cittadini in condizione

di indigenza”.

“Numerose, ma quasi tutte inascoltate, le nostre proposte dettate

dall’ascolto del territorio. Al tempo stesso, per?, continuiamo a

vedere nella maggior parte dei casi – sottolinea la

rappresentante del M5S – interventi che vanno a irrobustire

capitoli sui quali ci sono stati impegni precedenti, anche molto

impegnativi sotto il profilo delle risorse impiegate”.

“Sulla base di queste considerazioni, comprensive di approfondite

analisi pre Aula e anche dello svolgimento delle ultime tre

intense giornate di lavori – conclude Capozzi – non avremmo

potuto non esprimere un voto apertamente contrario nei confronti

di una manovra che, ancora una volta, si limita a dare seguito a

una linea politica con la quale non ci troviamo assolutamente in

sintonia”.

ACON/COM/fa

251720 LUG 25