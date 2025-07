(ACON) ASSESTAMENTO. CAPOZZI (M5S): 50MILA EURO PER CICLABILE SOLARE AQUILEIA

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “L’Aula ha accolto il nostro

emendamento che permetter? ora di attribuire la cifra di 50mila

euro a vantaggio di uno studio di fattibilit? per la stesura di

un progetto pilota per la realizzazione di una pista ciclabile

solare nel Comune di Aquileia”.

Lo annuncia con soddisfazione, attraverso una nota stampa, la

consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle),

evidenziando l’apprezzamento ricevuto dall’Assemblea legislativa

alla sua istanza ed espresso nel corso della maratona riservata

manovra di Assestamento finanziario dell’estate, conclusa

nottetempo.

“La nostra richiesta – spiega l’esponente pentastellata – guarda

a un futuro caratterizzato da una sostenibilit? innovativa,

consapevole che il cambiamento climatico impone un indispensabile

cambio di rotta. Abbiamo perci? puntato sulla mobilit?

sostenibile ed ecologica, come questo studio di fattibilit?

evidenzia concretamente, in una citt? simbolo come Aquileia. Un

centro che, proprio in tema di fotovoltaico, ? stato recentemente

protagonista involontario di una vicenda, fortunatamente chiusa,

che avrebbe potuto portare alla creazione di un impattante mega

parco fotovoltaico”.

“Tutto ci? – precisa Capozzi – per sottolineare come sia

realmente possibile tendere alla transizione energetica in

maniera sostenibile, e non certamente gravosa per il territorio e

la cittadinanza, anche in una localit? come Aquileia”.

“Attraverso il nostro emendamento – sottolinea ancora la

rappresentante del M5S – vogliamo quindi lanciare l’idea di piste

ciclabili caratterizzate da un rivestimento fotovoltaico, ossia,

pannelli integrati nella pavimentazione in grado di produrre

energia solare, garantendo cos? una fusione perfetta tra mobilit?

sostenibile e produzione di rinnovabili”.

“A questo punto, il nostro profondo auspicio – conclude Capozzi –

? quello che, facendo seguito a questo studio di fattibilit?, sia

presto possibile vedere la concreta realizzazione della prima

(ma, auspicabilmente, non certo l’ultima?) pista solare del

Friuli Venezia Giulia”.

ACON/COM/sm

251615 LUG 25