(ACON) ASSESTAMENTO. BERNARDIS (FP): COLLIO, INVESTIMENTI DA QUASI 5MLN

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 (ACON) Trieste, 25 lug – “Con la recente concertazione fra

Regione ed enti locali, destiniamo quasi cinque milioni di euro

al Collio, confermando l’attenzione che questa amministrazione

regionale riserva allo sviluppo infrastrutturale, sociale e

culturale di questo territorio strategico. Si tratta di risorse

fondamentali per rafforzare ulteriormente la qualit? della vita e

le prospettive economiche e turistiche dei nostri Comuni”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente) commenta con soddisfazione gli esiti della

concertazione regionale che ha accolto diversi interventi

strategici da lui perorati per il territorio del Collio,

ringraziando anche l’assessore regionale Pierpaolo Roberti per la

sensibilit? e l’impegno dimostrati.

Nello specifico, Bernardis entra nel merito degli interventi:

“Saranno destinati 820 mila euro al Comune di Capriva del Friuli

per la copertura del campo da bocce del Parco Russiz; a Cormons

arriveranno 930 mila euro per i lavori di manutenzione

straordinaria del palazzetto dello sport comunale, struttura

fondamentale per molte associazioni sportive. Inoltre, il Comune

di Dolegna del Collio beneficer? di 700 mila euro per la

riqualificazione energetica del Municipio”.

“Proseguendo – aggiunge il consigliere -, il Comune di Medea

ricever? 245 mila euro per l’abbattimento delle barriere

architettoniche e il rifacimento della piazza davanti alla chiesa

di Santa Maria Assunta, un intervento di grande valore civico e

simbolico. Al Comune di Mossa andranno 450 mila euro destinati

all’efficientamento energetico e all’ammodernamento

dell’illuminazione pubblica. Il Comune di Prepotto, seppur non

del comprensorio dell’area Collio, ma dirimpetto a Dolegna, potr?