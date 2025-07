(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, ATM ZORZAN NUOVO AD, DE CORATO (FDI): «FALLIMENTO DI SALA E DI

GIANA. MILANESI SPERANO IN UNA SVOLTA».*

Milano, 24 Luglio 2025 – «Leggo che Alberto Zorzan, già direttore in Atm

fino al 2022, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato dell’Azienda.

Mi auguro che lo stesso, dopo la recentissima esperienza triennale in Atac,

società del trasporto pubblico di Roma, possa dare quel necessario

rinnovamento e cambio di marcia che, nell’ultimo decennio soprattutto, ha

visto l’Azienda completamente in crisi: Mancanza di personale e grosse

difficoltà nelle assunzioni, centinaia di licenziamenti volontari a causa

delle scarse condizioni lavorative offerte in relazione agli elevati

pericoli, disservizi continui, drastici tagli delle linee e biglietto

aumentato più del 50%! Apice di questi fallimenti, il Sindaco Sala e l’ex

Ad Giana! Quest’ultimo, dopo una lunga serie di fallimenti, finalmente è

stato allontanato dall’azienda. Ora, il problema, sarà capire quali

capacità avrà Zorzan finalizzate al buon funzionamento e alla buona

organizzazione di questo importante settore strategico dei trasporti,

fondamentale in una metropoli come Milano. I milanesi sperano in una

svolta».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, *Riccardo De Corato.*