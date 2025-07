Europeo Softball Under 18, l’Italia chiude la prima fase con altre due vittorie. Ora il Super Round

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Cinque su cinque. L’Italia Softball cala la manita all’Europeo Under 18 in corso di svolgimento a Pamplona e chiude imbattuta la prima fase. Le Azzurre, che mercoledì 23 luglio hanno superato 18-4 in quattro inning la Germania e 12-3 in cinque riprese l’Irlanda, inizieranno così con il record di 2 vittorie e 0 sconfitte il Super Round dove incontreranno le altre tre squadre qualificate, provenienti dall’altro girone. La prima sarà la Repubblica Ceca – che entra nella seconda parte del torneo con lo stesso bilancio dell’Italia – nella sfida di giovedì 24 alle ore 19.30, poi toccherà venerdì 25 ai Paesi Bassi (1-1) e alla Spagna (0-2). Le prime due in classifica giocheranno la Finalissima, mentre la terza e la quarta si affronteranno per la medaglia di Bronzo sabato 25.

TUTTO SULL’EUROPEO SOFTBALL UNDER 18 (in lingua inglese)

L’Italia come detto ha iniziato la sua terza giornata in Spagna superando in rimonta la Germania, capace di portarsi subito avanti 3-1 a inizio partita. Le ragazze allenate da Maristella Perizzolo, autrici di qualche disattenzione di troppo, hanno subito rimesso la gara in careggiata, accorciando nel secondo inning e dilagando poi nel terzo quando, con 16 punti, hanno ribaltato e chiuso di fatto la contesa. Le Azzurre hanno terminato con ben 17 valide, 6 delle quali extrabase, grazie anche ai due tripli colpiti da Alida Campioni. In pedana si sono invece alternate Giulia Colino e Federica Forlani.

Nella sfida serale, invece, l’Italia ha ipotecato la sfida con una partenza sprint, nella quale ha segnato 7 dei 12 punti totali all’Irlanda, finora imbattuta nel torneo, nelle prime due riprese di gioco. Le valide da due RBI ciascuna di Noemi Cortesi e Letizia Giunchi sono valse l’iniziale 4-0. La stessa Giunchi ha siglato la quinta segnatura su lancio pazzo. Al cambio campo l’Irlanda ha messo il proprio nome a tabellone, ma nella parte alta della seconda ripresa le Azzurre hanno aumentato nuovamente il divario con la valida di una scatenata Giunchi e la battuta in scelta difesa di Giorgia Colino. La nazionale avversaria ha nuovamente accorciato sul 7-3 con la valida da due punti di Hegarty, ma ancora una volta la risposta dell’Italia è stata veemente, con cinque segnature arrivate tra il quarto e il quinto attacco che hanno posto fine alla partita. Grande protagonista della sfida è stata ancora una volta Letizia Giunchi che, con un doppio da 3 RBI, ha chiuso con un perfetto 3 su 3 e 6 punti battuti a casa la sua serata spagnola.

