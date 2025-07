Comunicato stampa Compagnia Carabinieri di Ortisei.

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Truffa online con falso sito di conversione patenti straniere: denunciata una donna ad Ortisei.

Ortisei (BZ), 24 luglio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Ortisei, al termine di un’approfondita attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una donna 58enne di origine est-europea, residente a Trieste, per una truffa online ai danni di un uomo 57enne di nazionalità peruviana residente in Val Gardena.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe creato e utilizzato un sito internet fittizio che prometteva la conversione di patenti estere. Attraverso questo falso portale, è riuscita a farsi accreditare indebitamente la somma di 625 euro, a titolo di presunte spese per la pratica di conversione.

La vittima, insospettita dall’assenza di riscontri ufficiali, si è rivolta ai Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a identificare la responsabile e a deferirla all’Autorità Giudiziaria di Bolzano.

Le truffe online rappresentano una minaccia in continua evoluzione, sottolinea l’Arma, spesso camuffata da siti apparentemente credibili. È fondamentale verificare sempre l’affidabilità delle piattaforme prima di effettuare pagamenti. L’Arma dei Carabinieri resta fortemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto di questi reati, a tutela della sicurezza dei cittadini.