(ARC) Assestamento: Riccardi, misure sociosanitarie finanziate con 70mln

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Trieste, 24 lug – “La risposta ai bisogni sociosanitari dei

cittadini ? uno dei temi cardine su cui poggia questo

assestamento, che riserva al capitolo Salute, Politiche sociali e

Disabilit? una dotazione di quasi 70 milioni di euro.

Interveniamo con misure specifiche a favore delle fasce di

popolazione pi? fragili e del Terzo settore, che si affiancano a

quelle mirate ad aumentare l’attrattivit? della professione

infermieristica e a promuovere l’innovazione tecnologica in

ambito sanitario”.

Cos? si ? espresso oggi in Consiglio regionale l’assessore

regionale Riccardo Riccardi, commentando l’approvazione della

manovra di bilancio estiva per le parti di sua competenza.

Come ha evidenziato l’assessore, una quota rilevante delle

risorse – pari a 28 milioni di euro – viene stanziata per

investimenti dedicati alle strutture di integrazione

sociosanitaria. Spiccano, in particolare, i 10 milioni con cui la

Regione finanzia le iniziative sull’Abitare possibile curate dai

Comuni e dagli enti del Terzo settore, a cui si aggiungono 4,6

milioni per l’abbattimento dei mutui delle strutture residenziali

(a fronte del cospicuo rialzo dei tassi di interesse verificatosi

negli ultimi mesi) e 3,6 milioni per interventi infrastrutturali.

Tra le misure sociali rientrano anche i rinnovi contrattuali

delle cooperative del territorio, finanziati con 7,5 milioni di

euro. “Di questi – ha spiegato Riccardi – 3,2 milioni andranno a

coprire i contratti relativi all’ambito specifico della

disabilit?, 2,5 milioni quelli di ambito sanitario e 1,8 milioni

saranno allocati nel Fondo sociale regionale”.

Altri 410 mila euro saranno erogati sotto forma di contributi per

l’abbattimento rette e oneri sanitari nelle case di riposo,

271mila per promuovere attivit? di telesoccorso e telecontrollo e

210mila per progetti sull’invecchiamento attivo, per un totale di

un milione di euro destinato al benessere e alla salute degli

anziani. “? inoltre previsto un finanziamento di un milione di

euro da destinare a progettualit? per persone fragili o non

autosufficienti, in connessione con l’operato delle Case della

comunit?”, ha aggiunto l’assessore.

Il settore della disabilit? potr? beneficiare di un pacchetto

complessivo di 9 milioni di euro, dove la voce di maggior rilievo

riguarda le destinazioni alla quota sociosanitaria disabilit? Lea

(2,2 milioni di maggiore stanziamento per il sociale, 2,3 milioni

per la salute) per adeguamenti tariffari, la strutturazione

dell’equipe professionale per la presa in carico delle persone

con disabilit?, nuovi servizi e nuovi progetti personalizzati.

Un ulteriore stanziamento di 2,7 milioni di euro incrementa il

Fondo autonomia possibile per lo scorrimento delle liste di

attesa; 600mila euro sono concessi ai Comuni per l’eliminazione

delle barriere architettoniche nelle abitazioni private; 500mila

euro per l’attivazione di borse lavoro per persone con

disabilit?; altri 500mila euro per le tariffe degli interventi

Lea di neuropsichiatria per l’accoglimento di minori disabili in

struttura; 120mila euro per finanziare l’evento sportivo “Ping

pong Parkinson World Championship 2025” in programma a Lignano

Sabbiadoro.

Riccardi ha inoltre segnalato i 6 milioni di euro riservati al

comparto infermieristico, suddivisi in “3 milioni di premialit?

per chi decide di intraprendere gli studi infermieristici nelle

Universit? del Friuli Venezia Giulia e in altri 3 milioni alle

Aziende sanitarie del territorio per garantire soluzioni

abitative al personale che viene a lavorare da fuori regione”.

Importanti anche i due stanziamenti extra Lea da 1,5 milioni di

euro ciascuno rivolti, rispettivamente, alla prosecuzione della

campagna di vaccinazione contro virus sinciziale respiratorio nei

neonati e alla prescrizione di farmaci innovativi a pazienti

oncologici che hanno esaurito le normali opzioni di terapia

previste dai Livelli essenziali di assistenza.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, la somma complessiva

iscritta a bilancio raggiunge l’importo di 14 milioni di euro.

Pi? della met? (9 milioni di euro) serviranno a potenziare le

funzionalit? del Fascicolo sanitario elettronico del Sistema

sanitario regionale; con 2,9 milioni di euro verr? favorita

l’introduzione e la diffusione di strumenti innovativi

nell’ambito della salute e del benessere, tra cui dati sintetici,

robotica e automazione intelligente.

Tra le poste minori figurano 580mila euro per finanziare nuove

progettualit? e collaborazioni con l’Organizzazione mondiale

della sanit?; 220mila euro per un progetto sperimentale di

telemedicina a cura dell’Asp di Spilimbergo, che ospita persone

non autosufficienti; 230mila per l’impiego di soluzioni

innovative digitali e dell’Ia in due progetti: uno finalizzato a

ridurre le liste d’attesa nella struttura di chirurgia vertebro

midollare e unit? spinale di Asufc, l’altro a valenza regionale

per la diagnosi precoce del tumore ovarico.

La dotazione destinata alla Protezione civile regionale sar?

implementata con ulteriori risorse per 30 milioni 620mila euro.

